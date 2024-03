https://sputniknews.lat/20240320/los-agricultores-britanicos-podrian-paralizar-londres-con-sus-protestas-1149072398.html

Los agricultores británicos podrían paralizar Londres con sus protestas

Agricultores británicos convocaron este 19 de marzo a una protesta con tractores para el próximo 25 de marzo en el centro de Londres, en medio de la ola de... 20.03.2024, Sputnik Mundo

Las organizaciones Save British Food y Fairness for Farmers convocaron a una concentración para rodear la plaza del Parlamento en Westminster.De acuerdo con la convocatoria, la acción seguirá a una "marcha lenta" similar de los agricultores de Kent a principios de este mes, en la que unos 200 tractores atravesaron la ciudad de Canterbury.La manifestación se celebra para poner de relieve tres peticiones: que el Gobierno actúe para bloquear las importaciones de alimentos de calidad inferior, que se ponga fin al etiquetado "deshonesto" de los alimentos y tome más medidas para abordar la seguridad alimentaria.Ya se han inscrito algunos agricultores y esperamos que participen al menos 50 tractores, dijeron los organizadores."Este Gobierno no ha escuchado, así que tenemos que hacer algo positivo para proteger los alimentos británicos o ¿de dónde van a venir? Las importaciones serán cada vez más caras", añadió.Con estas protestas, los agricultores británicos se unen a sus descontentos homólogos de todo el mundo, que intentan influir en la política en un año repleto de elecciones. Desde Francia hasta la India, los agricultores han llevado a cabo manifestaciones para expresar su descontento por las estrictas normativas, el aumento de los costos de producción y lo que denominan comercio injusto.Liz Webster, fundadora de Save British Food, dijo a la agencia Bloomberg que los agricultores británicos que tienen previsto manifestarse en Londres quieren asegurarse de que los políticos piensen en ellos antes de las próximas elecciones generales. La manifestación incluirá a grandes productores de frutos rojos, lo que refleja las preocupaciones de todos los agricultores, no solo de los pequeños.En las últimas semanas también se han celebrado protestas en otras ciudades del Reino Unido, como Cardiff, Canterbury y Dover."Estamos garantizando que la agricultura británica esté en el centro del comercio británico poniendo la agricultura en primera línea de cualquier acuerdo que negociemos, dando prioridad a las nuevas oportunidades de exportación, protegiendo los estándares alimentarios del Reino Unido y eliminando las barreras de acceso al mercado", declaró el Gobierno el mes pasado tras las protestas regionales.

