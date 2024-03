https://sputniknews.lat/20240320/un-alto-funcionario-de-eeuu-llega-de-sorpresa-a-kiev-a-no-dar-tan-buenas-noticias-1149091069.html

Un alto funcionario de EEUU llega de sorpresa a Kiev con no tan buenas noticias

Un alto funcionario de EEUU llega de sorpresa a Kiev con no tan buenas noticias

Aunque el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, llegó a la capital ucraniana con la intención de reafirmar el apoyo de su país al... 20.03.2024

Tras meses de estancamiento, el paquete de fondos para Kiev de 60.000 millones de dólares sigue sin tener fecha de liberación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde muchos republicanos ya no desean seguir enviando dinero ni armamento a esta nación de Europa del Este. Por ello, Jake Sullivan reconoció que no existe una fecha determinada para que Ucrania reciba la financiación que tanto necesita para —según Occidente y el propio Zelenski— hacer frente a las tropas rusas. "[La ayuda ] ya se ha tardado demasiado. Y yo lo sé, ustedes lo saben", admitió el asesor de Seguridad Nacional del país norteamericano, en lo que para medios como The Washington Post fue una "visita sorpresa". Mientras tanto, el Ejército de Ucrania se enfrenta a escasez de municiones, problemas de reclutamiento y pérdida de terreno en el campo de batalla. El Ministerio de Defensa ruso cifra las bajas de Kiev en más de 71.000 soldados en lo que va del 2024. Pese a la oposición de buena parte del Partido Republicano a seguir enviando recursos a Ucrania, Sullivan se mostró optimista en que se logrará un acuerdo, aunque insistió en que no hay una fecha concreta para ello. Actualmente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos mantiene trabado un paquete de ayuda para Kiev de unos 60.000 millones de dólares. Y aunque apenas el 13 de marzo la Casa Blanca anunció una nueva partida para Ucrania, ésta solo consta de 300 millones de dólares, cantidad "modesta e insuficiente" para las necesidades reales de las fuerzas de Zelenski, según reconoció la Administración Biden. Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, admitió el 19 de marzo que, ante "la inacción del Congreso en los últimos meses, Ucrania está perdiendo terreno en el campo de batalla".

