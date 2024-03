https://sputniknews.lat/20240320/un-soldado-que-rescato-a-su-comandante-del-tanque-aliosha-es-condecorado-con-la-orden-del-valor-1149077161.html

Soldado que rescató a su comandante del tanque 'Aliosha' es condecorado con la Orden del Valor

El soldado Serguéi Sólenov fue condecorado con la Orden del Valor por haber rescatado a su comandante, quien posteriormente realizó la hazaña del tanque... 20.03.2024, Sputnik Mundo

"Al encontrarse en la línea del frente mientras realizaba una misión de combate, Serguéi Sólenov [con el nombre en clave Koluchi] detectó un vehículo aéreo no tripulado de las tropas ucranianas que sobrevolaba al comandante del pelotón, el teniente Alexandr Levakov. Al ver caer la granada en su proximidad, no dudó en cubrir al comandante con su cuerpo, salvándole así la vida", declaran desde el Ministerio de Defensa de Rusia.Levakov siguió al mando y su unidad cumplió la misión de combate. Posteriormente, realizó la famosa hazaña del tanque Aliosha.Sólenov se sinceró que fue una sorpresa para él recibir un premio tan importante.El militar señaló que le alegró especialmente que Levakov acudiera a la entrega y le estrechara personalmente la mano, le diera una palmada en el hombro y calificara el premio de absolutamente merecido.En agosto de 2023, la tripulación del tanque T-80 Aliosha fue invitada al Kremlin para reunirse con Vladímir Putin. Esto ocurrió después de que los militares Alexandr Levakov, Alexéi Neustróyev y el comandante Rasim Baksikov, que ocupaba el asiento del mecánico-conductor, derrotaran a toda una columna de blindados de las FFAA de Ucrania en dirección a Zaporozhie.Inutilizaron dos tanques T-72B, asestaron un golpe contra un vehículo blindado de transporte de personal M113 y cinco vehículos blindados APC MaxxPro de fabricación estadounidense. Putin les entregó las medallas de Héroes de Rusia y otros altos honores.En la propia reunión, Levakov informó a Putin sobre un combatiente desconocido que fue herido, pero que siguió realizando misiones de combate en el frente, y que no había sido condecorado.

