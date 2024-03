https://sputniknews.lat/20240321/eeuu-demanda-a-apple-por-crear-monopolio-de-telefonos-inteligentes-1149115300.html

EEUU demanda a Apple por crear un monopolio de teléfonos inteligentes

EEUU demanda a Apple por crear un monopolio de teléfonos inteligentes

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Justicia de EEUU presentó una demanda contra Apple, acusando al icónico fabricante del teléfono iPhone de hacerse con... 21.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-21T17:21+0000

2024-03-21T17:21+0000

2024-03-21T17:41+0000

economía

🏛️ compañías

apple

eeuu

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/15/1149115426_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_6620d5d002e8a0eb3299aefbe6b78772.jpg

Los analistas de acciones de Wall Street estiman que la capitalización de mercado de Apple es de 2.679 billones de dólares, lo que la convierte en la segunda empresa más valiosa del mundo. La demanda, presentada en el Distrito de Nueva Jersey (este), fue apoyada por 16 fiscales generales que dijeron que las prácticas anticompetitivas de Apple se extendían más allá del iPhone y el Apple Watch, a su publicidad, su navegador, al FaceTime y las ofertas de noticias. El Departamento de Justicia alega que para que los consumidores siguieran comprando sus iPhones, Apple bloqueó aplicaciones de mensajería multiplataforma, limitó la compatibilidad con billeteras de terceros y relojes inteligentes e interrumpió la descarga de programas que no eran de la App Store y otros servicios de transmisión en la nube. "Durante años, Apple respondió a las amenazas competitivas imponiendo una serie de reglas y restricciones contractuales 'Whac-A-Mole' que le han permitido a Apple obtener precios más altos de los consumidores, imponer tarifas más altas a los desarrolladores y creadores, y estrangular las alternativas competitivas de tecnologías rivales", señaló el Fiscal General Adjunto Jonathan Kanter en un comunicado distribuido con los documentos presentados ante el tribunal. Y añadió: "La demanda de hoy [por el 21 de marzo] busca responsabilizar a Apple y garantizar que no pueda implementar el mismo manual ilegal en otros mercados vitales". La amplia acción contra Apple, la mayor en sus casi cinco décadas de historia desde que fue cofundada en 1976 por el revolucionario tecnológico Steve Jobs, podría sacudir la industria de teléfonos inteligentes en su conjunto, dicen los analistas. Además de ser un riesgo importante para su modelo de negocios, la empresa teme que cumplir con las regulaciones no sólo le costaría dinero sino que también le impediría introducir nuevos productos o servicios, lo que en última instancia perjudicaría la demanda de los clientes.

https://sputniknews.lat/20240123/un-tribunal-ruso-multa-a-apple-por-negarse-a-retirar-mein-kampf-de-su-aplicacion-1147634099.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🏛️ compañías, apple, eeuu