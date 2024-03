https://sputniknews.lat/20240321/la-union-europea-tendria-un-deficit-de-56000-millones-de-euros-por-complacer-a-la-otan-1149121837.html

La Unión Europea afrontaría un déficit de 56.000 millones de euros por complacer a la OTAN

La Unión Europea afrontaría un déficit de 56.000 millones de euros por complacer a la OTAN

Y eso no es todo. Los países europeos tendrían que desembolsar 56.000 millones de euros adicionales para cumplir el objetivo que establece la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a sus Estados miembros, a quienes les exige que gasten el 2% de su PIB en defensa, según un estudio del Instituto IFO de Alemania.El grupo de expertos con sede en Múnich descubrió que gran parte de los mayores gastadores entre las naciones que conforman la OTAN se están ahogando en deudas internas que superan el 100% del PIB y están incurriendo en déficits presupuestarios récord en medio de la crisis económica que azota a la eurozona.Alemania, por ejemplo, espera que su déficit presupuestario alcance los 17.000 millones de euros en 2024. Le siguen España, Italia y Bélgica con 11.000 millones, 10,800 millones y 4,600 millones de euros, respectivamente. Roma espera que su déficit del 7.2% eleve los costos de interés de los préstamos del gobierno a un enorme 9% de todos los ingresos este año."Esto no es fácil, como vimos cuando Alemania intentó recortar los subsidios al diésel agrícola y los agricultores protestaron", señaló el analista.Además de los enormes sobrecostos presupuestarios y el aumento de la deuda, los países de la Unión Europea (UE) se preparan para las nuevas reglas presupuestarias impuestas por Bruselas que los obligarán a recortar presupuestos para cumplir con un déficit anual de 3% y un umbral aparentemente imposible de alcanzar de 60% de la deuda en relación con el PIB, so pena de sanciones por parte de la Comisión Europea.Trece de los 27 miembros de la UE (11 de ellos forman parte de la OTAN) superan actualmente el requisito del 60% de deuda sobre PIB, entre ellos las principales potencias del bloque, Alemania, Francia e Italia. Al mismo tiempo, en 2023, solo 11 de los entonces 30 países de la OTAN cumplían con el requisito de comprometer 2% de su PIB en el gasto en defensa.Casualmente, el déficit de 56.000 millones de euros se acerca a los aproximadamente 51.000 millones de euros de la ayuda militar que los países europeos han otorgado a Kiev durante la operación militar especial de Rusia durante los últimos 24 meses, según datos del Instituto de Kiel para la Economía Mundial. Teniendo en cuenta el apoyo económico y humanitario, la UE podría haber aumentado cómodamente el gasto en defensa durante tres años consecutivos sin ningún problema si no hubiera dado el dinero a Kiev, de acuerdo con el análisisLos líderes europeos con una postura contra Moscú sido criticados por llevar a cabo una carrera armamentista, incluso cuando el gasto social está recortado y las economías regionales se hunden en la recesión. El mes pasado, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue criticada después de decir que los europeos han estado satisfechos durante mucho tiempo y que es mejor que se acostumbren a la idea de que sus gobiernos inviertan dinero de los impuestos en defensa en lugar que en programas sociales.

