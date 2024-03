https://sputniknews.lat/20240322/amlo-acusa-que-politicos-espanoles-realizan-una-guerra-sucia-en-su-contra-1149147901.html

AMLO acusa que políticos españoles realizan una "guerra sucia" en su contra

AMLO acusa que políticos españoles realizan una "guerra sucia" en su contra

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que un grupo de políticos españoles realiza, en colaboración con adversarios mexicanos, una guerra... 22.03.2024

El mandatario mexicano argumentó que el bloque opositor a su Gobierno no ha logrado tener el éxito que preveía."Ya se habla de que gente simpatizante de nuestro movimiento están de asesores de nuestros adversarios porque no se ayudan mucho", apuntó.En los últimos días, el presidente mexicano ha sostenido nuevas tensiones con el Gobierno español, esto después de que diversos críticos han asegurado que las elecciones presidenciales mexicanas, que se realizarán en junio, están en peligro.Por ejemplo, la política y aristócrata española Cayetana Álvarez de Toledo criticó al presidente mexicano durante su ponencia en el Festival de las Ideas 2024, realizado en Puebla, en el centro de México. En su mensaje, afirmó que el presidente mexicano es populista, tendencia que, según ella, busca destruir desde adentro a la democracia.De igual manera, criticó la estrategia de seguridad del mandatario latinoamericano, quien apuesta por el bienestar social para prevenir que la población caiga en manos de grupos criminales. Ante ello, López Obrador contestó el 11 de marzo que sus señalamientos eran "un timbre de orgullo".De igual manera, el presidente español, Pedro Sánchez, ha dicho que, presuntamente, las elecciones no serán "libres y democráticas".Finalmente, el 21 de marzo, el jefe de Estado mexicano aseguró que el rey Felipe VI de España solo recibe a las personas que se quejan del desempeño del político mexicano."El rey de España recibe a todos los que van a quejarse. [Por ejemplo], recibió o habló con el presidente de la Coparmex [Confederación Patronal de la República Mexicana], que es una organización supuestamente de empresarios, pero está vinculada a un partido político (...)", argumentó en conferencia de prensa desde Oaxaca, estado al sur de México.

