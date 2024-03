https://sputniknews.lat/20240322/amlo-califica-recorte-de-la-tasa-de-referencia-de-banxico-como-atrevimiento-1149149109.html

AMLO califica recorte de la tasa de referencia de Banxico como "atrevimiento"

AMLO califica recorte de la tasa de referencia de Banxico como "atrevimiento"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un atrevimiento y una buena decisión el recorte de la tasa de referencia por parte del... 22.03.2024, Sputnik Mundo

"La reducción de la tasa del Banco de México, que fue de 25 puntos, fue un atrevimiento; demostraron que son autónomos y profesionales. Fue un atrevimiento porque en Estados Unidos no las quieren mover y acá ya las bajan, aunque sea poco", comentó en su conferencia de prensa desde Veracruz, estado cercano al Golfo de México.Asimismo, el mandatario mexicano añadió que el ajuste en la tasa permite una mayor inversión en el país y un ligero descenso en la deuda del país que, en 70%, está contratada dentro de la nación."Fue una buena decisión. No hay que comprar dolaritos porque el peso está fuerte", puntualizó.El 21 de marzo, los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central mexicano recortaron la tasa de referencia de 11,25 a 11%, ajuste que no se realizaba desde febrero de 2021. Con ello, podría abrir la puerta para un ciclo de descensos en este rubro."Con esta decisión, la postura monetaria se mantiene restrictiva y continuará siendo conducente a la convergencia de la inflación a la meta de 3% en el horizonte de pronóstico", expuso la entidad en un comunicado.Sin embargo, la decisión no fue unánime, ya que la subgobernadora de Banxico, Irene Espinosa Cantellano, votó a favor de mantener la tasa en un nivel de 11,25%, contrario a lo que apoyaron sus colegas.Esto es contrario a lo resuelto por la Reserva Federal de EEUU (Fed, por sus siglas en inglés) esta semana, en que determinó que su tasa de interés se mantendría entre 5,25% y 5,50%, su mayor nivel desde 2001.

