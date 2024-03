https://sputniknews.lat/20240322/ataque-en-el-crocus-city-hall-eeuu-sabia-lo-que-iba-a-suceder-y-no-compartio-eso-con-rusia-1149159255.html

Ataque en el Crocus City Hall: "EEUU sabía lo que iba a suceder y no compartió eso con Rusia"

Ataque en el Crocus City Hall: "EEUU sabía lo que iba a suceder y no compartió eso con Rusia"

22.03.2024

Larry Johnson, oficial de inteligencia retirado de la CIA y exfuncionario del Departamento de Estado, cree que Estados Unidos tenía información anticipada del atentado terrorista del 22 de marzo en Moscú, Rusia, y no la compartió con el país euroasiático.El exfuncionario estadounidense dijo que le pareció extraño la rapidez con que Estados Unidos salió a deslindar a Ucrania del ataque que dejó un saldo preliminar de 40 muertos y alrededor de 145 heridos, la noche del 22 de marzo."Lo más extraño es que el Departamento de Estado salió inmediatamente y declaró que no había sido Ucrania. Todavía no sabemos cuántos tiradores había. No sabemos cuáles eran las armas", agregó el oficial de inteligencia retirado de la CIA.Johnson insistió en que cuando el gobierno de Estados Unidos ya había deslindado a Ucrania, aún no había casi nada de información sobre el atentado, las armas y mucho menos los perpetradores que mataron a decenas de inocentes.Minutos después de que se conociera el atentado, el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que por el momento no había indicios de la participación de Ucrania o de ciudadanos ucranianos en los ataques a la sala de conciertos Crocus City Hall."No hay indicios en este momento de que Ucrania o los ucranianos estuvieran involucrados en el tiroteo. Pero nuevamente, esto acaba de estallar, lo estamos analizando, pero yo desengañaría a esta temprana hora de cualquier conexión con Ucrania", dijo Kirby. durante una conferencia de prensa.Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que si Washington tiene alguna información sobre el atentado de este viernes en la sala de conciertos y sobre la posible participación de Ucrania en el ataque, debe transmitírsela inmediatamente a Moscú."Si Estados Unidos dispone o disponía de datos fiables al respecto, entonces debe transferirlos inmediatamente a Rusia", escribió Zajárova en su canal de Telegram, comentando las declaraciones de Kirby.El diplomática recalcó que si Washington no tiene información alguna sobre los organizadores del ataque terrorista, entonces "la Casa Blanca no tiene derecho a conceder indulgencias a nadie" en medio de una tragedia de esta escala.Además, la vocera expresó su convicción de que la reacción de Washington plantea dudas y preguntas.

