Bolivia plantea seis desafíos frente a la disputa con Chile por salida al mar

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, planteó seis desafíos para una nueva etapa en las relaciones con Chile, en el marco del... 22.03.2024, Sputnik Mundo

Arce evocó la resolución de La Haya, que determinó en 2018 que Chile no tiene obligación legal de negociar el retorno de Bolivia al océano Pacífico, y convocó a su homólogo Gabriel Boric a iniciar una nueva etapa de negociaciones con la siguiente agenda de seis puntos. El primer desafío planteado por Arce es un diálogo sobre la condición de Bolivia como un país sin litoral, el segundo es aprovechar al máximo todas las potencialidades que ofrece el Oleoducto Sica Sica (Bolivia) – Arica (Chile), cuya construcción fue acordada con Chile en 1957, en el marco del artículo 6 del Tratado de Paz de 1904. El tercer desafío planteado por el mandatario boliviano es la habilitación del puerto de Iquique, debido a que los puertos chilenos de Arica y Antofagasta, que fueron habilitados para el comercio en el Tratado de 1904, hasta ahora no abastecen las necesidades comerciales de Bolivia, que además podría convertirse en la "ruta del litio". Arce afirmó que el cuarto desafío es mejorar las condiciones del libre tránsito de Bolivia al mar, para alcanzar una óptima implementación del régimen de libre tránsito reconocido en el Tratado de 1904 y otros instrumentos conexos. El quinto desafío planteado por el presidente es la preservación y gestión sustentable de los recursos hídricos compartidos como el río internacional Silala y el último es la puesta en marcha de la agenda conjunta que podría convertirse en un "hito para la región" y sería el aporte de Bolivia y Chile "para resolver la agenda pendiente de América Latina y el Caribe desde el siglo XIX, como el acceso soberano de Bolivia al Pacífico, la efectiva independencia de Puerto Rico, la devolución de la base militar de Guantánamo a Cuba y el retorno de las Malvinas a Argentina". Bolivia nació en 1825 con una salida al Océano Pacífico; sin embargo, perdió ese acceso en la Guerra del Pacífico con Chile (1879-1883), lo que incidió negativamente en su desarrollo y comercio exterior. Históricamente, Bolivia demandó un acceso soberano al mar para revertir esa situación a través de negociaciones bilaterales sin ningún resultado. En 2013, el caso llegó hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. En esa alta corte, Bolivia expresó que Santiago hizo compromisos públicos para negociar un acceso soberano marítimo. Después de los alegatos orales y escritos, La Haya determinó en 2018 que Chile no tiene obligación legal de negociar el retorno de Bolivia al océano Pacífico; sin embargo, mencionó que su decisión no constituye un impedimento para que a futuro continúen los escenarios de acercamiento.

