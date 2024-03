'Financial Times': EEUU prohíbe a Kiev atacar instalaciones rusas por temor al alza del crudo

https://sputniknews.lat/20240322/financial-times-eeuu-prohibe-a-kiev-atacar-instalaciones-rusas-por-temor-al-alza-del-crudo-1149136556.html

Las advertencias estadounidenses se habrían dirigido a altos cargos del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y de la principal dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano (GUR).De acuerdo con la fuente, Estados Unidos se siente cada vez más frustrado por los "descarados ataques" de drones ucranianos contra instalaciones petrolíferas en Rusia. Además, Washington teme que Moscú presuntamente tome represalias contra las infraestructuras energéticas de las que depende Occidente, agrega Financial Times. "No alentamos ni permitimos ataques dentro de Rusia", concluyó un representante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en un comentario, citado por el medio.Rusia sigue siendo uno de los mayores exportadores de energía del mundo a pesar de las medidas restrictivas de Occidente contra su sector del petróleo y el gas. Los precios del crudo subieron casi un 15%, hasta 85 dólares por barril en 2024, lo que "hizo disparar" el costo del combustible "justo cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inicia su campaña para la reelección", destaca el diario."Nada aterroriza más a un presidente estadounidense que una subida de los precios de la gasolina en el año electoral [2024]", declaró el jefe de la consultora Rapidan Energy y antiguo asesor energético de la Casa Blanca, Bob McNally, citado por Financial Times.En últimas semanas, los drones ucranianos han atacado varias refinerías de petróleo rusas en diferentes regiones del país, como las de Nizhni Nóvgorod, Samara, Riazán y Krasnodar. Las autoridades rusas han declarado en repetidas ocasiones que Ucrania se ha convertido en un "país terrorista". Así, el 6 de febrero, la presidenta del Consejo de la Federación (Cámara Alta del Parlamento ruso), Valentina Matvienko, dijo que el "Estado terrorista ucraniano no se amilana ante nada", al comentar los ataques ucranianos contra instalaciones de combustible y energía en Rusia.

