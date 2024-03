https://sputniknews.lat/20240322/no-es-mas-que-una-donacion-con-otro-nombre-en-eeuu-critican-la-ayuda-financiera-a-ucrania-1149137371.html

"No es más que una donación con otro nombre": en EEUU critican la ayuda financiera a Ucrania

La idea del Congreso de Estados Unidos de asignar fondos a Kiev no es más que un intento de aprovecharse de los contribuyentes estadounidenses con la excusa de... 22.03.2024, Sputnik Mundo

El columnista tachó la asignación de los fondos a Kiev de "un continuo esfuerzo por revivir la guerra" en la que "EEUU se siente realmente bien", y comentó la iniciativa de algunos miembros del Congreso estadounidense de dar a Kiev ayuda en forma de un préstamo sin intereses.En opinión de Russo, enviar más dinero "gratis" a Ucrania es un asunto bastante dudoso, dado que si Kiev llega a un acuerdo con Moscú, "abandonará a EEUU como una mujer abandona a un hombre después de una cita porque no le gusta", y estos préstamos nunca serán devueltos.En su artículo publicado en The American Conservative, el autor criticó la idea del senador estadounidense y "un implacable halcón de la guerra" Lindsey Graham, según la cual proporcionar financiación a Ucrania le permitiría supuestamente restablecer su economía."Pues sí, claro que sí. Uno no puede hacer más que preguntarse por qué la economía de ese país estaba por los suelos incluso antes de que empezara el conflicto", ironizó Russo.El Congreso de Estados Unidos aún no se ha puesto de acuerdo sobre una nueva petición de ayuda a Ucrania, mientras que la Administración Biden ya declaró en diciembre de 2023 que había agotado sus opciones de transferencias militares. Aunque la Casa Blanca informó a principios de marzo que Washington había encontrado la forma de enviar a Kiev municiones por un valor de 300 millones de dólares. El Kremlin señaló en repetidas ocasiones que el suministro de armas y la prestación de ayuda financiera a Ucrania por parte de Occidente solo prolongan el conflicto y no contribuyen al inicio del proceso de negociación para ponerle fin.

