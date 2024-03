"Váyanse a casa asesinos": griegos detienen un tren con tanques de EEUU camino a Bulgaria | Video

https://sputniknews.lat/20240324/vayanse-a-casa-asesinos-griegos-detienen-un-tren-con-tanques-de-eeuu-camino-a-bulgaria--video-1149191204.html

"V谩yanse a casa asesinos": griegos detienen un tren con tanques de EEUU camino a Bulgaria | Video

"V谩yanse a casa asesinos": griegos detienen un tren con tanques de EEUU camino a Bulgaria | Video

Sputnik Mundo

Miembros del Partido Comunista de Grecia y de la organización Juventud Comunista de Grecia detuvieron un tren cargado de tanques estadounidenses que se dirigía...

De acuerdo con el portal, el bloqueo de un tren cargado de carros de combate estadounidenses en una estaci贸n de ferrocarril de la ciudad de Alejandr贸polis fue convocado por los miembros del Partido Comunista de Grecia y la organizaci贸n Juventud Comunista de Grecia en rechazo de las pol铆ticas belicistas de EEUU, OTAN y la UE. Para obligar al tren a dar la vuelta, los militantes se colocaron delante del tren con pancartas y banderas.La gente coreaba "Cuando el pueblo no se inclina, hasta los trenes retroceden", se帽ala el portal. Sus pancartas dec铆an: "No m谩s misiones militares fuera de las fronteras. No m谩s implicaci贸n del pa铆s en guerras de EEUU, la OTAN y la UE. La esperanza est谩 en la lucha del pueblo". Los manifestantes tambi茅n escrib铆an "V谩yanse a casa asesinos" en un carro de combate.Uno de los activistas, Stavros Bazas, denunci贸 la transformaci贸n de Alejandr贸polis con su puerto y red ferroviaria en una importante base de la OTAN y punto de tr谩nsito de material militar hacia la frontera con Bulgaria. Se帽al贸 que dicha cabeza de puente de la OTAN y una base para los suministros de equipos b茅licos para "la guerra con Rusia en territorio de Ucrania" no proporciona "ninguna seguridad a los pueblos de la regi贸n".

