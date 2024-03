https://sputniknews.lat/20240325/detienen-a-3-ciudadanos-en-venezuela-por-planificar-presunto-atentando-contra-maduro-1149219471.html

Detienen a 3 ciudadanos en Venezuela por planificar presunto atentando contra Maduro

Detienen a 3 ciudadanos en Venezuela por planificar presunto atentando contra Maduro

Sputnik Mundo

CARACAS (Sputnik) — Las autoridades de Venezuela detuvieron a tres personas por planificar un presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro

Fernández detalló que los ciudadanos fueron aprehendidos en tres puntos de la movilización, que tiene como destino la plaza Diego Ibarra, en el este de Caracas.El funcionario acusó a los sectores opositores de estar detrás de estos intentos de violencia."Nosotros lo repudiamos y lo denunciamos ante el mundo, esos son los de la derecha que no tienen pueblo, que no tienen gente, que no tienen votos y que saben que van a perder", comentó.La Administración Maduro detalló que entre 2023 y lo que va de este año, las autoridades lograron desactivar siete conspiraciones que tenían como objetivo atacar instalaciones militares y realizar atentados contra dirigentes del Gobierno.La Fiscalía anunció en febrero que un total de 15 personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el denominado plan "Brazalete Blanco", que tenía como propósito asesinar al presidente Maduro y a otros funcionarios de su Administración.Entre los detenidos está la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien según el Ministerio Público estaría encargada de los enlaces con medios de comunicación digital en la ejecución del plan magnicida, así como dirigentes de la organización política Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado.

venezuela

