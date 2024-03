https://sputniknews.lat/20240325/maduro-acusa-a-agencias-de-noticias-de-eeuu-y-europa-de-tapar-la-realidad-en-venezuela-1149225410.html

Maduro acusa a agencias de noticias de EEUU y Europa de tapar la realidad en Venezuela

Maduro acusa a agencias de noticias de EEUU y Europa de tapar la realidad en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, acusó este lunes 25 de marzo

"Las agencias de Occidente, de EEUU y de Europa de la derecha no tienen moral, tapan la realidad de Venezuela y le quieren imponer a Venezuela un escenario, y nosotros le decimos a los apellidos, apellidos, oligarca, oligarca, no te vistas que no vas, el que va es el pueblo", dijo Maduro a través del canal estatal Venezolana de Televisión. Maduro hizo este comentario desde la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante el acto de inscripción de su candidatura a la reelección en las presidenciales. En su discurso, el mandatario criticó de manera directa a varias agencias de noticias por la poca cobertura dada a la inscripción de los candidatos presidenciales. Asimismo, Maduro tildó a sectores de la oposición venezolana de ser "arrastrados al imperialismo", y los cuestionó porque "nunca han tenido un plan nacional para el país". "Lo que tienen son ambiciones personales, intereses económicos que quieren satisfacer al precio de lo que sea, entregar a nuestra patria a las garras del imperio norteamericano", denunció. No obstante, el presidente y candidato a la reelección dijo que se preparan "para vencer con la razón y el corazón siempre por el camino de la revolución". De acuerdo con el cronograma electoral, la inscripción de los postulantes cierra este 25 de marzo.

