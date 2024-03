https://sputniknews.lat/20240325/nos-da-la-confiabilidad-experta-detalla-beneficios-de-la-cooperacion-nuclear-boliviana-con-rusia-1149205570.html

"Nos da confiabilidad": responsable del programa nuclear de Bolivia destaca la cooperación con Rusia

"Nos da confiabilidad": responsable del programa nuclear de Bolivia destaca la cooperación con Rusia

La cooperación con Moscú da a Bolivia la confiabilidad de poder contar con la mejor tecnología nuclear, contó a Sputnik la directora general de la Agencia... 25.03.2024

— En el año 2017 se firmó un acuerdo entre Rusia y Bolivia, sobre la cooperación en el uso pacífico de la energía atómica y además sobre la construcción de una planta nuclear en Bolivia. ¿Qué se podría decir sobre los resultados de la cooperación conseguidos hasta ahora en materia nuclear entre nuestros dos países?— Lo que es importante decirles es que hemos ido avanzando, como usted bien dijo, a partir de 2017 se firmó ya el contrato entre lo que es GCPI de Rosatom y la Agencia Boliviana de Energía Nuclear para la construcción del Centro de Investigación Nuclear que tiene diferentes instalaciones radiológicas y nucleares. Ya han pasado algunos años, pero lo importante y los grandes resultados que hemos tenido es que ya hemos puesto en operación el complejo ciclotron radiofarmancia preclínica para la producción soberana de radiofármacos en el uso de la tecnología nuclear en el área de salud. En octubre del año pasado también hemos ya puesto en operación lo que es el Centro Multipropósito de Irradiación enfocado hacia el uso de la tecnología nuclear en el ámbito de la agricultura, en el mejoramiento de semillas, en la capacidad de exportación con la conservación de alimentos. Entonces bueno, estamos en esa etapa haciendo conocer la tecnología, trabajando.Entonces, otro tema importante ha sido la cantidad de personas que ya han vuelto de la formación y capacitación en lo que es la tecnología nuclear. Nosotros tenemos el primer equipo de operadores, de científicos, de técnicos bolivianos con conocimiento para la operación de todas estas instalaciones y bueno, estamos en el gran desafío de poder ejecutar y poder cumplir con los tiempos de construcción del reactor nuclear de investigación que estamos también hoy acá no solo para poder compartir la experiencia que hasta ahora que tenemos, sino también para poder sostener diferentes reuniones técnicas con diferentes operadores que tienen Rosatom y que intervienen dentro de manera directa en lo que es la ejecución del reactor.— Recientemente, Bolivia procedió a fabricar medicamentos con el uso de la tecnología nuclear. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el potencial de Bolivia para exportar estos productos?— En marzo del año pasado—ya hemos cumplido un año— pusimos en funcionamiento el ciclotrón, no es un ciclotrón grande, es el más moderno y el más versátil que tiene hoy la región latinoamericana, está en Bolivia, ha sido construido conjuntamente con Rosatom. Primero, nos permite a nosotros como bolivianos tener una producción soberana de radiofármacos y hacer la distribución dentro del país y que ha dado un salto en lo que es el servicio de salud que antes no se tenía porque estos radiofármacos son de vida media muy corta, entonces no es posible importarlos. Hoy por hoy, teniendo esta producción, tenemos la posibilidad de poder tener tomografía por emisión de positrones (PET-CT) en los diferentes lugares de Bolivia para la atención a los pacientes, sobre todo con cáncer, pero no se limita a eso. Y por supuesto, toda esta tecnología que hemos instalado tiene una capacidad de poder no solamente hacer fluorodesoxiglucosa (FDG), que es lo que actualmente producimos, sino una diversidad de radiofármacos muy modernos, que están todavía algunos hasta en desarrollo. Y, por supuesto, ahí es donde viene y nace también el interés de los diferentes países en Latinoamérica, que hoy por hoy importan desde Europa. Ahora tenemos la posibilidad que desde Bolivia podamos nosotros ser distribuidores a diferentes países de otros tipos de radiofármacos.— Bolivia como potencial líder en el tratamiento del cáncer en la región, ¿cómo ve estas perspectivas? — Es muy importante porque hemos juntado, por un lado, lo que es el complejo ciclotron-radiofarmacia para la producción de radiofármacos, preclínica para lo que es toda la parte de investigación de nuevos radiofármacos, y, por otro lado, tenemos la red de centros de medicina nuclear y radioterapia, igual con equipamiento muy moderno. Entonces la conjunción de ambos realmente pone a Bolivia en una situación donde se tienen los equipos muy avanzados, más modernos, desde la parte productiva hasta la parte del beneficiario, y por supuesto eso hace notar a nuestro país en el ámbito regional.— ¿Qué ventajas ofrece la cooperación con Rusia en materia nuclear? Porque también hay otros potenciales socios que ustedes podrían elegir, ¿cuáles son las ventajas de la cooperación con Rusia? — Es importante porque Rusia es uno de los países contados con los dedos de una mano que tiene una historia de una política de Estado en términos de desarrollo tecnológico en el ámbito nuclear. Tienen toda la cadena, tienen el conocimiento, tienen universidades, capacidad de formación de recursos humanos permanente, que es importante para el desarrollo y siempre contar con el personal adecuado y bien formado en el manejo. Y por supuesto, toda la tecnología que tiene realmente a nosotros nos da la confiabilidad de poder contar con el mejor conocimiento y la mejor tecnología en el ámbito nuclear.

