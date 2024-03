https://sputniknews.lat/20240326/amlo-podria-ser-un-factor-importante-en-las-elecciones-de-eeuu-1149254360.html

AMLO podría ser un factor importante en las elecciones de EEUU

AMLO podría ser un factor importante en las elecciones de EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría tener injerencia en los resultados electorales de Estados Unidos a través de sus acciones para... 26.03.2024

López Obrador podría tener el potencial de influir en la elección presidencial de Estados Unidos, toda vez que la migración es un tema crucial para los votantes de ese país, refiere el medio con base en declaraciones de altos funcionarios de Washington. Una encuesta de la Universidad de Monmouth publicada a finales de febrero reveló que la preocupación pública por la migración ilegal ha sido mayor durante el mandato del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que bajo las dos Administraciones anteriores.Funcionarios estadounidenses consultados por el periódico norteamericano creen que México no está cooperando como debería para detener los flujos migratorios hacia la frontera."Sé cómo se ve cuando existe una cooperación genuina, a diferencia de lo que tenemos actualmente, que se promociona como una gran cooperación, pero que en realidad creo es una minucia", agregó Feeley.The New York Times también revela que el Gobierno encabezado por López Obrador logró bajar de manera importante los cruces fronterizos no autorizados hacia Estados Unidos en muy poco tiempo en enero pasado al reforzar la vigilancia, luego de que Biden le solicitara ayuda.Pese a las medidas de las autoridades mexicanas, dice el rotativo, la cantidad de migrantes que llegan a la frontera sur estadounidense sigue siendo persistentemente alta. Hubo más de dos millones de cruces migratorios ilegales en cada uno de los últimos dos años fiscales, el doble de los que hubo en 2019, el año con mayor cantidad de detenciones del Gobierno de Trump.El diario destaca que la migración irregular hacia Estados Unidos ha aumentado debido a factores que son complicados de controlar para cualquier gobierno, como la pobreza, los efectos del cambio climático y el impacto duradero de la pandemia de coronavirus.Además de esos factores, las autoridades mexicanas también culpan a las políticas estadounidenses de asilo, ya que generan un incentivo para que los migrantes viajen a Estados Unidos, puesto que el sistema de asilo se retrasa tanto que los migrantes tenían una buena probabilidad de permanecer en el país por años.Según cifras proporcionadas a The New York Times por el Departamento de Estado de Estados Unidos, desde 2022, México ha añadido cientos de puntos de control migratorios y ha incrementado por una decena de veces el personal de las fuerzas del orden. El país latinoamericano, señala el medio, también está arrestando más migrantes que en cualquier otro momento de la historia reciente."Más de 8 de cada 10 estadounidenses ven la inmigración ilegal como un problema muy grave (61%) o algo grave (23%). Los 6 de cada 10 que la describen como un problema muy grave representan un salto desde las encuestas realizadas al final de la Administración del expresidente Barack Obama hasta la mitad del mandato del expresidente Donald Trump", se lee en un comunicado del Gobierno estadounidense.

