El atentado en Moscú "de ninguna manera debe ser justificado, ni mucho menos silenciado"

El atentado en Moscú "de ninguna manera debe ser justificado, ni mucho menos silenciado"

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — El "cobarde atentado" registrado en el City Hall de Moscú el 22 de marzo no debe ser justificado ni mucho menos silenciado por la comunidad...

Hidalgo Ottolenghi, quien recibió en 2023 la distinción de Doctor Honoris Causa de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia (UESOR), afirmó que la consigna ante el terrorismo debe ser clara: "total rechazo y castigo a los culpables de este atroz crimen de lesa humanidad". Señaló que la Universidad UTE (privada) se suma a esta condena para evitar la desinformación y una serie de rumores que han salido desde "poderes fácticos" y que están motivados por "cúpulas económicas, políticas e intelectuales". "No hay excusa alguna ante la manipulación mediática que estamos viviendo en la actualidad y, por lo tanto, repito nuevamente, repudiamos totalmente y lamentamos la pérdida de vidas civiles, absolutamente inocentes", aseveró el catedrático. En el atentado, considerado uno de los más sangrientos contra Rusia, murieron unas 139 personas y más de 140 resultaron heridas, según cifras actualizadas. El Rector de la Universidad UTE (otrora Universidad Tecnológica Equinoccial), fundada en 1971, ratificó la voluntad de continuar los proyectos de cooperación académicos que mantiene esta casa de altos estudios con varias universidades de Rusia. "La UTE tiene una larga relación con universidades de Rusia. Tenemos una colaboración en proyectos de investigación conjuntos. Hemos trabajado en el lanzamiento de nanosatélites, trabajamos con universidades rusas en proyectos que tienen que ver con la mejora del cambio climático, trabajamos también con catedráticos rusos en metodologías para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las distintas profesiones", apuntó. Además, adelantó que en la UTE existe interés en llevar adelante en un futuro inmediato la creación de un centro de aprendizaje de la lengua y de la cultura rusas. En términos similares se pronunció en declaraciones a la Agencia Sputnik el profesor Fausto Freire, graduado en la Universidad del Suroeste de Rusia (SWSU), de la ciudad de Kursk, y quien trabaja en la Universidad UTE. "No hay perdón para los terroristas que acabaron con la vida de personas inocentes, incluidos niños", aseveró Freire, quien agradeció por la educación que recibió en Rusia y que le ha permitido enseñar los conocimientos aprendidos en el país euroasiático para encaminar el desarrollo de la ciencia en Ecuador. El profesor Freire señaló que esta tragedia está en los corazones de muchas personas en todo el mundo y aseveró que el pueblo ruso no está solo. El catedrático Freire concluyó con palabras de condolencias y aliento a la vez para el pueblo ruso. "Mi más sentido pésame a las familias que sufrieron esta horrible tragedia, que la fuerza y sabiduría perduren y la victoria del pueblo ruso está cada vez más cerca", sentenció. En Ecuador, la Embajada de la Federación de Rusia abrió un libro de condolencias por tres días, en los que los ciudadanos de Ecuador y residentes pueden expresar su sentir por este hecho terrorista.El fin de semana, exbecarios ecuatorianos en Rusia, ciudadanos y trabajadores de la misión diplomática y sus familiares, así como amigos y parlamentarios se acercaron a la sede de la embajada y colocaron flores y velas a la entrada de la misión diplomática en Quito, ante la presencia del embajador Vladímir Sprinchan. En tanto, la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento unicameral) y el Gobierno de Ecuador expresaron en sendos comunicados su rechazo a este atentado.

