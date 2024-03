https://sputniknews.lat/20240326/el-jefe-del-pentagono-reconoce-que-el-numero-de-victimas-en-gaza-es-muy-alto-1149251977.html

El jefe del Pentágono reconoce que el número de víctimas en Gaza es "muy alto"

26.03.2024

defensa

departamento de defensa de eeuu

eeuu

lloyd austin

israel

palestina

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo este 26 de marzo al ministro israelí Yoav Galant que el número de víctimas civiles en la Franja de Gaza es "demasiado alto", sugiriendo una vez más que una incursión terrestre a gran escala en la ciudad de Rafah no es una opción viable. La ofensiva del Ejército de Israel en Gaza ha provocado la muerte de al menos 32.414 personas, de acuerdo con datos de las autoridades sanitarias locales controladas por el movimiento palestino Hamás. Además, la hambruna acecha a la población y prácticamente la mayor parte de los habitantes se encuentra refugiada en Rafah, donde la ayuda humanitaria cae a cuentagotas. Un alto funcionario del Pentágono declaró que Austin le dijo a Galant que es necesario "encontrar una alternativa a una operación militar a gran escala y tal vez prematura que podría poner en peligro a los más de un millón de civiles que se refugian y Rafah", de acuerdo con un reporte de la agencia AFP. El 25 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que "exige un alto el fuego inmediato durante el mes de Ramadán, respetado por todas las partes, que conduzca a un alto el fuego duradero y sostenible, y también exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes". Ello fue posible gracias a que Washington no vetó la resolución con su voto en contra. Sin embargo, la resolución no exige un alto el fuego sostenido, lo cual desató críticas entre parte de la comunidad internacional.

eeuu

israel

palestina

2024

departamento de defensa de eeuu, eeuu, lloyd austin, israel, palestina, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto