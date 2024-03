https://sputniknews.lat/20240326/venezuela-tilda-de-grosera-pretension-cuestionamiento-de-7-paises-a-su-proceso-electoral-1149229339.html

Venezuela tilda de "grosera pretensión" cuestionamiento de 7 países a su proceso electoral

CARACAS (Sputnik) — El canciller venezolano, Yván Gil, calificó como una "grosera pretensión" el cuestionamiento que hicieron siete países latinoamericanos... 26.03.2024

"El Cartel (Grupo) de Lima es una mancha en el pasado latinoamericano, terminó en el basural de la historia, allí mismo terminará esta estrafalaria y grosera pretensión, que, sin un mínimo de moral, pretende meterse en asuntos que no son de su incumbencia", expresó Gil a través de X. El lunes 25 de marzo, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron "su grave preocupación ante la información vinculada a persistentes impedimentos en la inscripción en la República Bolivariana de Venezuela de aspirantes presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral". Al respecto, Gil consideró que estos gobiernos buscan reeditar el Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue un bloque que se creó en agosto de 2017, en la capital peruana, con el objetivo de que los países contrarios al Gobierno de Venezuela tomaran decisiones para las que no habían logrado consenso en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). De igual manera, estos países llamaron a que las autoridades revean esa situación para que los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos por la carta magna de Venezuela puedan ser inscritos como candidatos. Más temprano, la opositora Corina Yoris denunció que no ha podido inscribir su candidatura a las presidenciales del 28 de julio, en sustitución de María Corina Machado, debido a que las tarjetas de las organizaciones que representa no tienen acceso al sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre las organizaciones políticas opositoras que no han podido inscribir candidatos por no tener acceso al CNE se encuentran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT). El presidente del CNE, Elvis Amoroso, reiteró que este 25 de marzo vence el plazo para la postulación de candidatos. Además, detalló que hasta el momento se han inscrito nueve candidatos opositores y el presidente Nicolás Maduro, quien fue postulado para su tercera reelección.

