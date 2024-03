https://sputniknews.lat/20240327/amlo-anuncia-que-hay-3-mexicanos-afectados-por-el-derrumbe-del-puente-en-baltimore-1149273710.html

AMLO anuncia que hay 3 mexicanos afectados por el derrumbe del puente en Baltimore

AMLO anuncia que hay 3 mexicanos afectados por el derrumbe del puente en Baltimore

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que son tres mexicanos los que resultaron afectados por el colapso del puente Francis Scott Key, en... 27.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-27T14:52+0000

2024-03-27T14:52+0000

2024-03-27T14:52+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

amlo

méxico

baltimore

washington

francis scott key

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/1b/1149271879_0:37:1024:614_1920x0_80_0_0_c9508d784da6d90b5caca626f753ee1d.jpg

"Uno fue rescatado, salió con vida. Herido, pero está ya a salvo. Tenemos los datos. No vamos a dar información porque los familiares nos pidieron que quieren que se maneje con mucha prudencia este asunto. Me dicen que están siendo muy buscados por los medios", comentó en conferencia de prensa.Mientras tanto, el mandatario mexicano apuntó que los dos mexicanos restantes se encuentran en calidad de desaparecidos.Esto va en línea con lo publicado horas antes por el Consulado de México en Washington, que expuso la nacionalidad de algunos de los afectados por el colapso del puente."Hay seis trabajadores desparecidos, incluidas personas mexicanas, guatemaltecas y salvadoreñas", indicó en redes sociales.El 26 de marzo, el buque Dali, que navegaba con bandera de Singapur desde Baltimore a la capital de Sri Lanka, Colombo, chocó contra el puente Francis Scott Key, lo que causó su derrumbe.El alcalde de Baltimore, Brandon M. Scott, emitió una orden ejecutiva por la que declaró el estado de emergencia en la ciudad.Posteriormente, el contralmirante de la Guardia Costera estadounidense Shannon Gilreath, dijo a los medios que, debido al tiempo transcurrido desde el colapso del puente y a la temperatura del agua, que en la madrugada registraba cerca de 8 °C, no había posibilidad de encontrar con vida a ninguno de los desaparecidos, que eran personas que trabajaban en el puente y que habrían caído al río Patapsco.No obstante, las autoridades mexicanas mencionaron más tarde que estas labores continuarían a lo largo del 27 de marzo.

https://sputniknews.lat/20240326/un-importante-puente-de-baltimore-se-derrumba-despues-de-que-un-barco-chocara-contra-el--videos-1149239076.html

méxico

baltimore

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, amlo, méxico, baltimore, washington, francis scott key