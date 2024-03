https://sputniknews.lat/20240327/florida-restringe-a-menores-de-14-anos-el-acceso-a-redes-sociales-1149254687.html

Florida restringe a menores de 14 años el acceso a redes sociales

Florida restringe a menores de 14 años el acceso a redes sociales

27.03.2024

El gobernador republicano, Ron DeSantis, firmó la nueva legislación, conocida como HB3, luego de su aprobación, el pasado 6 de marzo, en la Cámara de Representantes y en el Senado del estado, el pasado 4 de marzo.La ley fue aprobada por mayorías abrumadoras tanto en la Cámara de Representantes (109 a favor y 4 en contra) como en el Senado (30 a favor y 5 en contra), pero las grandes compañías que controlan las redes agrupadas en la coalición NetChoice afirmaron que la ley viola los derechos de los habitantes de Florida y adelantaron que combatirán la normativa en tribunales."Internet se ha convertido en un callejón oscuro para nuestros hijos, donde los depredadores los atacan y las redes sociales peligrosas conducen a tasas más altas de depresión, autolesiones e incluso suicidio", afirmó por su parte el presidente de la Cámara, Paul Renner."[La ley ofrece] un marco legislativo que prioriza la seguridad de nuestros niños. Gracias a la firma del gobernador DeSantis, Florida lidera la protección de los niños en línea mientras los estados de todo el país luchan para abordar estos peligros", agregó el presidente de la Cámara de Representantes estatal.Además de prohibir a los menores de 14 años ser titulares de cuentas en redes sociales, la ley HB3 exige que los sitios web pornográficos o con contenido sexual explícito utilicen la verificación de la edad para evitar que los menores accedan a sitios inapropiados para ellos, afirmó la oficina del gobernador DeSantis. La nueva ley también obligará a las empresas de redes sociales a eliminar las cuentas de los menores de 14 años cuando entre en vigor en enero del año que viene, señaló la prensa local.Las empresas tecnológicas que no apliquen la restricción de edad podrían verse obligadas a pagar hasta 10.000 dólares por daños y perjuicios a cada menor y multas de hasta 50.000 dólares. Todos los datos e información de los niños que no alcancen el límite de edad deberán eliminarse junto con sus cuentas.La nueva ley no menciona plataformas específicas de redes sociales, pero se dirige a los sitios que utilizan algoritmos, alertas de notificación y vídeos de reproducción automática para fomentar la visualización compulsiva y mantener a los usuarios en línea.La medida se produce en medio de los crecientes esfuerzos por regular las redes sociales en Estados Unidos y la preocupación por el efecto de los contenidos en línea en los niños.NetChoice, una coalición de plataformas de medios sociales entre cuyos miembros se encuentran Meta*, la empresa matriz de Facebook*, junto con TikTok, Google y Snapchat, ha presentado demandas para bloquear diversas leyes estatales sobre la materia.NetChoice afirma que impugnará la nueva ley en Florida, declarándola "inconstitucional"."Estamos decepcionados de ver al gobernador DeSantis firmar esta vía", dijo Carl Szabo, vicepresidente de NetChoice, de acuerdo con un reporte del diario The Times. "Hay mejores maneras de mantener a los floridanos, sus familias y sus datos seguros y protegidos en línea sin violar sus libertades".

