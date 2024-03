https://sputniknews.lat/20240327/kremlin-es-extrano-que-eeuu-anuncie-una-sola-version-sobre-el-atentado-de-crocus-1149283793.html

Kremlin: "Es extraño que EEUU anuncie una sola versión sobre el atentado de Crocus"

Kremlin: "Es extraño que EEUU anuncie una sola versión sobre el atentado de Crocus"

27.03.2024

"Hasta ahora, si se han dado cuenta, nadie ha expresado ninguna versión oficial. Por lo tanto, tenemos que esperar a que [las autoridades del país] se expresen", declaró Péskov al diario ruso Izvestia, añadiendo que las autoridades están trabajando para respaldar las versiones existentes y decantarse por una. Además, comentó que es extraño que Washington ya haya anunciado una versión sobre los autores del atentado terrorista en la capital rusa, lo que significa que quiere llamar la atención sobre algo, añadió.Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia consideró como nada objetiva la postura del país norteamericano respecto a los autores del atentado terrorista del 22 de marzo en la sala de conciertos Crocus City Hall, a las afueras de Moscú. Washington sostiene que no existe una implicación ucraniana en el ataque, que ha dejado hasta el momento 143 muertos y unos 180 heridos. "Es evidente su sesgo e involucramiento en la historia. Si no hubieran existido, las primeras declaraciones habrían sido las que deberían ser, es decir, sobre la necesidad de realizar una investigación y presentar datos", comentó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.Asimismo, indicó que Estados Unidos "se expuso a sí mismo", ya que no llamó a investigar el atentado, pero sí afirmó que Ucrania tiene nada que ver con lo sucedido.El 25 de marzo, el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no hay indicios de la participación de Ucrania o de ciudadanos ucranianos en el ataque terrorista.Hasta ahora han sido detenidos 11 implicados en el atentado, incluidos los cuatro atacantes que abrieron fuego contra la multitud en Crocus City Hall.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció el 25 de marzo que el ataque fue obra de islamistas radicales, pero supuso que podría ser un eslabón en una cadena de operaciones que se llevan a cabo contra Rusia desde 2014 "con las manos del régimen neonazi de Kiev".Según el Servicio Federal de Seguridad, después del atentado los terroristas intentaron huir hacia la frontera entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Kiev negó de plano su implicación en el ataque.Numerosos líderes mundiales se solidarizaron con el pueblo ruso y condenaron el ataque en los términos más enérgicos.

