https://sputniknews.lat/20240327/milei-aun-buscaria-obtener-facultades-extraordinarias-tras-fracaso-de-la-ley-omnibus-1149257317.html

Milei aún buscaría obtener facultades extraordinarias tras fracaso de la ley ómnibus

Milei aún buscaría obtener facultades extraordinarias tras fracaso de la ley ómnibus

Sputnik Mundo

Tras el fracaso del proyecto original, el Gobierno argentino decidió reducir drásticamente los artículos de la mega iniciativa legislativa, pero conserva aún... 27.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-27T03:30+0000

2024-03-27T03:30+0000

2024-03-27T03:30+0000

américa latina

javier milei

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0c/1146491626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cdfd06d4ebd4808630e17d11dd2864d.jpg

Frenar, barajar y dar de nuevo. Después de presenciar el naufragio parlamentario de la tan ansiada ley ómnibus —que ni siquiera llegó a ser votada—, el Gobierno de Javier Milei apuesta por conseguir el respaldo del Congreso para la aprobación de la nueva mega iniciativa legislativa que prevé la concesión de poderes extraordinarios para el presidente.Formalmente denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el proyecto cuenta con unos 269 artículos, que incluyen tanto derogaciones de leyes vigentes como la modificación de otras. Si bien la cifra resulta elocuente, representa menos de la mitad de los dispuestos en el proyecto original, que contaba con nada menos que 664.La moderación en la ambición del Poder Ejecutivo responde a una causa concreta: la necesidad de cosechar el respaldo de bloques parlamentarios ajenos, responsables del freno al proyecto original. En la Cámara Baja, la Libertad Avanza cuenta con apenas 37 de los 257 diputados que integran el recinto.Sin embargo, no todos los incisos revisten la misma trascendencia. El borrador del proyecto que difundió el oficialismo —y que ingresará al Congreso en abril— prevé que en su primer artículo la delegación de facultades extraordinarias para Javier Milei, a instancias del decreto de una emergencia económica, financiera, administrativa y energética.Si bien la iniciativa prevé una reforma en la legislación laboral —también contemplada en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Milei pero frenada por la Justicia Nacional del Trabajo—, es el otorgamiento de poderes especiales el capítulo que más polémica suscita entre aquellos legisladores opositores dispuestos a escuchar la propuesta del oficialismo.Según el legislador del bloque considerado "dialoguista" —que respaldó mayoritariamente la ley ómnibus a nivel general pero luego frenó el tratamiento de cada apartado en particular— "no es prudente acudir a delegación de facultades extraordinarias porque no estamos en tal contexto de emergencia"."El Gobierno originalmente había planteado la emergencia en 11 temas y ahora los redujo a cuatro. Sin embargo, todavía debemos debatir con el resto de nuestro espacio qué postura adoptaremos", afirmó el diputado.La gravedad a la cual alude el Poder Ejecutivo para justificar el otorgamiento de poderes especiales también es cuestionada desde el peronismo, la oposición más acérrima a Milei. En diálogo con Sputnik, Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria, consideró que "lo que difundió el Gobierno incluye puntos que no podemos acompañar porque son un despropósito".Las críticas vertidas por los legisladores también atañen al citado decreto presidencial, que deberá ser tratado en Diputados tras el rechazo que recibió en el Senado. Paulón remarcó que "al interior del bloque tenemos diferentes posiciones. Yo ya he anunciado que votaré en contra y creo que ya está el número para rechazar el decreto, pero no sabemos si contamos con los legisladores necesarios para poder sesionar".Para sortear los obstáculos que impone la minoría parlamentaria en la cual se encuentra el oficialismo, el presidente Milei optó por convocar a los gobernadores provinciales —de fuerte ascendencia sobre los legisladores del interior del país— a un acuerdo. El objetivo del Poder Ejecutivo es llegar al 25 de mayo con el proyecto aprobado.Ese día —fecha patria en la que los argentinos conmemoran el primer Cabildo Abierto de 1810, antecedente directo de la Independencia (1816)— fue el designado por el presidente para avanzar hacia un "Pacto de Mayo" con los mandatarios de cada distrito.Consultado por Sputnik, el analista político Pablo Cano consideró que "sería lógico que el presidente buscara algún marco de consenso para negociar puntos claves de su programa como la delegación de facultades".Según el especialista, "para analizar a este Gobierno es mucho más sensato leer su praxis política que su discurso. En las últimas semanas no ha arremetido más contra el Congreso, lo cual puede mostrar que busca otra forma de vincularse con los distintos espacios"."La discusión que hizo fracasar la ley ómnibus fue estrictamente económica: cuántos recursos giraba la Nación a las provincias y cuánto ajuste se veían obligadas a llevar a cabo estas. Si ese frente no se ordena, no le veo mucho futuro al paquete legislativo más allá de que sea algo más moderado", planteó el experto.

https://sputniknews.lat/20240318/milei-llega-a-sus-primeros-100-dias-de-gobierno-en-medio-de-tensiones-con-el-congreso-1149047433.html

https://sputniknews.lat/20240306/el-ajuste-presupuestario-de-milei-pone-a-las-universidades-publicas-argentinas-en-una-crisis-1148749039.html

https://sputniknews.lat/20240223/el-mega-decreto-de-milei-afronta-su-prueba-mas-compleja-en-el-congreso-tras-la-fallida-ley-omnibus-1148466698.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei