Berlín "no tiene ningún derecho moral" a tratar de modo diferente a las víctimas del nazismo

Berlín "no tiene ningún derecho moral" a tratar de modo diferente a las víctimas del nazismo

28.03.2024

Sus palabras llegan luego de que la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, subrayara en una entrevista a la revista Spiegel que Alemania cambiaría el examen para los solicitantes de la ciudadanía, añadiendo preguntas sobre el Holocausto, el judaísmo y la historia de Israel a las entrevistas del examen. En la opinión de Faeser, el Holocausto confiere al país una responsabilidad especial para proteger a los judíos y al Estado de Israel.En este contexto, Zajárova subrayó que la Alemania nazi cometió crímenes contra muchas nacionalidades, no solo contra los judíos. "Berlín no tiene ningún derecho moral a tratar de forma diferente a las víctimas de los crímenes nazis del Tercer Reich. En las cámaras de gas se asfixiaba a todas las nacionalidades por igual (...) Los colaboradores de [Adolf] Hitler elaboraron planes de destrucción y esclavización de diversos grupos nacionales, religiosos y sociales. No dejemos que el nazismo levante la cabeza en Europa", proclamó.La vocera destacó al respecto que Berlín seguía una política contraria a las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales. Recordó que la resolución A/RES/60/7 de la Asamblea General de la ONU sobre el Holocausto se refiere al sufrimiento de "los judíos e innumerables miembros de otras minorías", y la resolución 34C/61 de la UNESCO utiliza la misma redacción. La Declaración de Berlín de la OSCE se refiere en general a "todos los grupos étnicos y religiosos".Desde Rusia señalan el carácter contradictorio de la actitud de la parte alemana ante el problema de reconocimiento oficial como actos de genocidio a los actos de lesa humanidad cometidos por Berlín en el pasado. Hasta ahora, la parte alemana, al calificar como actos de genocidio sus crímenes contra los judíos, no lo ha hecho con respecto al sitio de Leningrado y otros actos perpetrados contra los pueblos de la URSS durante la II Guerra Mundial.

