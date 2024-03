https://sputniknews.lat/20240328/javier-milei-vuelve-a-insultar-al-presidente-de-mexico-1149293437.html

Javier Milei vuelve a insultar al presidente de México

Javier Milei vuelve a insultar al presidente de México

Sputnik Mundo

El presidente argentino, Javier Milei, llamó 'ignorante' a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista con la cadena CNN en español... 28.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-28T03:25+0000

2024-03-28T03:25+0000

2024-03-28T03:25+0000

américa latina

javier milei

claudia sheinbaum

andrés manuel lópez obrador

argentina

méxico

política

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/1b/1149278067_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6cf29d1d61c98c681c503d095308510.jpg

Milei expresó su desacuerdo con que su llegada a la Casa Rosada haya representado un "retroceso" para el pueblo argentino, como sugirió Sheinbaum. Según él, los argentinos perdieron casi el 80% de sus ingresos durante los gobiernos considerados como kirchneristas.En ocasiones anteriores, Milei se refirió a López Obrador como "patético" y "repugnante", enfatizando su desacuerdo con las políticas progresistas del primer presidente de izquierda que ha tenido México. A su vez, López Obrador ha llamado a Javier Milei "facho ultraconservador" por sus ideas neoliberales.El 26 de febrero pasado, López Obrador descartó que su Gobierno tuviera pensado invitar al mandatario argentino. "No tengo pensado invitar ni al presidente Milei ni a ningún otro presidente. Siempre con respeto a sus pueblos porque, aunque tengamos posturas distintas, como es obvio, fue electo por los argentinos y nosotros respetamos y queremos mucho al pueblo de Argentina", dijo. Antes, en diciembre de 2023, después de la elección del autodenominado presidente "libertario" López Obrador dijo que lamentaba mucho "lo que pasa en Argentina".Este 27 de marzo, la candidata del oficialismo a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, pidió respeto para López Obrador de parte de Milei. "Claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo son los proyectos", comentó. "Él [Milei] representa un proyecto: la reivindicación, como él lo ha dicho, ya ni del neoliberalismo, sino del liberalismo económico extremo. Él no considera que el Estado debe regir el desarrollo de la economía. Él no considera que la educación, que la salud, sea un derecho. Él considera que el espacio de libertades es el mercado y nosotros siempre hemos dicho: '¿cómo va a ser el espacio de libertad el mercado cuando tienes salarios que no te alcanzan ni para lo mínimo?', ese no es un espacio de libertad", expuso Sheinbaum.

https://sputniknews.lat/20240328/colombia-ordena-la-expulsion-de-diplomaticos-argentinos-tras-las-criticas-de-milei-a-petro-1149290918.html

argentina

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

javier milei, claudia sheinbaum, andrés manuel lópez obrador, argentina, méxico, política