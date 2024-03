https://sputniknews.lat/20240328/la-preocupacion-de-londres-por-la-supuesta-amenaza-china-se-acerca-cada-vez-mas-al-absurdo--1149284923.html

La preocupación de Londres por la supuesta amenaza china "se acerca cada vez más al absurdo"

El medio retoma la denuncia del viceprimer ministro británico, Oliver Dowden, quien acusó públicamente a "actores afiliados al Estado chino" de estar implicados en dos ciberataques dirigidos contra instituciones democráticas y legisladores británicos. También anunció sanciones contra dos personas y una empresa de Pekín. Además, medios de comunicación británicos afirmaron que China obtuvo datos personales de 40 millones de votantes, lo cual, dice Global Times, podría ser el comienzo de otro intento de Occidente de desprestigiar a China.Lo "absurdo" de la preocupación de Londres por Pekín ha llegado al extremo de relacionar "la desaparición de Kate Middleton" con el país asiático, señala el medio, que toma como referencia un artículo del diario británico The Telegraph, en el que se asegura —sin aportar ninguna prueba— que "China y Rusia están alimentando la desinformación para desestabilizar a la nación" difundiendo información negativa sobre la familia real británica."La preocupación de Londres por la 'amenaza china' se acerca cada vez más al absurdo", advierte. Según el periódico, el Reino Unido es uno de los países occidentales más entusiastas a la hora de exagerar los "espías chinos" y la "amenaza china", al grado de prohibir las cámaras de fabricación china y de tachar a los automóviles eléctricos de fabricación china como "caballos de Troya de cuatro ruedas"."Las estrambóticas acusaciones del Reino Unido sobre 'espías chinos' y 'amenazas de China' son suficientes para compilarlas en un completo libro de casos de paranoia", afirmó el medio. Para Global Times, la paranoia británica tiene que ver con los intentos de Londres de asegurarse una posición relevante en el escenario internacional, luego de los tropiezos económicos y una pérdida de visibilidad en la diplomacia después del Brexit.En cuanto a los ciberataques y el ciberespionaje, el diario señala que estas acciones no deben politizarse, además de que políticos y los medios de comunicación británicos han lanzado repetidamente información no verificada o incluso deliberadamente distorsionada, "sin ánimo de buscar la verdad"."Los llamados 'espías chinos' y 'amenaza china' no son más que la paranoia de algunos políticos extremistas antichinos que secuestran a todo el país y atizan deliberadamente el miedo a China para avanzar en sus agendas políticas y alcanzar sus objetivos políticos", puntualizó el medio.

