https://sputniknews.lat/20240328/rusia-preocupada-por-la-proxima-reunion-entre-armenia-la-ue-y-eeuu-1149298846.html

Rusia, preocupada por la próxima reunión entre Armenia, la UE y EEUU

Rusia, preocupada por la próxima reunión entre Armenia, la UE y EEUU

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El encuentro entre Armenia, la Unión Europea y Estados Unidos programado para la semana que viene resulta preocupante, declaró la portavoz... 28.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-28T09:21+0000

2024-03-28T09:21+0000

2024-03-28T09:30+0000

internacional

rusia

maría zajárova

eeuu

🌍 europa

armenia

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1a/1139896890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_244781d318eab923a119825879b05318.jpg

Estas reuniones, continuó, "no buscan lograr la paz entre Azerbaiyán y Armenia" sino que tienen como objetivo imponer ideas de Occidente a la región, en particular, obligar a "seguir la agenda antirrusa, destruir los vínculos centenarios con Moscú y socavar los mecanismos existentes de seguridad regional y cooperación económica". El 21 de marzo, el secretario del Consejo de Seguridad armenio, Armén Grigorián, informó que el primer ministro del país, Nikol Pashinián, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirán el 5 de abril en Bruselas para abordar la cooperación. Ereván afirmó que el encuentro no está orientado contra tercera parte. A finales de febrero, el presidente del Parlamento armenio, Alen Simonián, anunció la disposición de Ereván a profundizar las relaciones con Bruselas y obtener el estatus de candidato a la adhesión a la UE, al subrayar que el país avanzaría en una dirección que le proporcionaría la máxima seguridad.

https://sputniknews.lat/20240223/armenia-suspende-su-participacion-en-la-otsc-1148465325.html

eeuu

armenia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, maría zajárova, eeuu, 🌍 europa, armenia