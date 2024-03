https://sputniknews.lat/20240329/comprueban-la-presencia-de-un-poderoso-estado-judio-en-la-crimea-medieval-1149306352.html

Comprueban la presencia de un poderoso Estado judío en la Crimea medieval

Comprueban la presencia de un poderoso Estado judío en la Crimea medieval

Sputnik Mundo

Científicos estudiaron unos entierros encontrados en Crimea y concluyeron que pertenecen a los jázaros, un pueblo nómada que habitaba vastos territorios del... 29.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-29T18:02+0000

2024-03-29T18:02+0000

2024-03-29T18:02+0000

ciencia

arqueología

crimea

historia

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/1c/1149306194_14:0:1353:753_1920x0_80_0_0_a0327e1635c14c4c4967721c77fef3c4.png

Los túmulos del siglo VIII, hallados en 2021 en los alrededores de la ciudad de Simferópol, en el centro de la península, pertenecían a la aristocracia jázara, constataron científicos del Instituto de Arqueología de Crimea de la Academia Rusa de las Ciencias. En su opinión, se trata de la primera prueba arqueológica de la presencia de la gran Jazaria de Crimea.Las fuentes escritas cuentan que en esa tumultuosa época, justo tras el paso de los hunos que destruyeron el Imperio romano de Occidente, Crimea había sido ocupada por los jázaros, que competían con el Imperio romano de Oriente (el Imperio bizantino) por el derecho a influir en la península. Sin embargo, hasta 2021 no había pruebas arqueológicas de ello. Historiadores y arqueólogos llevaban siglos buscando a Jazaria.Las excavaciones de 2021 mostraron que a mediados del siglo VIII, cuando los protobúlgaros vivían en aldeas y ciudades, en las estepas de Crimea vagaban los nómadas jázaros, incluyendo su aristocracia.La estructura interior se construyó con piedra cincelada, cuyos afloramientos se encuentran en las proximidades. La piedra se unió con rollos de tierra, mortero de arcilla y tierra a granel. No se utilizó ningún mortero aglutinante especial. Sin embargo, la construcción, según los arqueólogos, resultó ser bastante resistente.Añade que los jázaros controlaban claramente la frontera jázaro-bizantina y se aseguraban de que las posesiones bizantinas no se extendieran demasiado lejos de las murallas de Quersoneso. Este fue el período de mayor prosperidad de Jazaria, bien conocido por los informes de los historiadores bizantinos, que no pudieron ser probados arqueológicamente. Dado que la aristocracia de más alto rango viajaba con un número significativo de guerreros, significa que el control de esta frontera era muy importante para el Estado jázaro, opinan los investigadores.Cómo y por qué los altos mandos de los nómadas jázaros acabaron en Crimea entre mediados y el tercer cuarto del siglo VIII, tampoco lo han averiguado aún los científicos. Sin embargo, los cronistas bizantinos y árabes informan de una fuerte alianza política concluida entre Bizancio y Jazaria para combatir la expansión del Califato árabe en el segundo cuarto del siglo VIII.La excavación de túmulos cerca de Simferópol permite resolver varias tareas cruciales para la historia, señalan los investigadores. Ahora saben que la estepa de Crimea a mediados del siglo VIII no estaba vacía. Aquí se encontraba la clase alta nómada jázara, que controlaba la frontera jázaro-bizantina durante el periodo de mayor influencia de los jázaros en la península.

https://sputniknews.lat/20240321/arqueologos-descubren-una-tumba-del-imperio-antiguo-egipcio-1149117088.html

crimea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

arqueología, crimea, historia