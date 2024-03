https://sputniknews.lat/20240329/funcionaria-de-biden-renuncia-por-la-politica-horrible-de-washington-sobre-gaza-1149320529.html

Funcionaria de Biden renuncia por la "política horrible" de Washington sobre Gaza

La ahora exfuncionaria, Annelle Sheline, dijo que no planeaba hacer pública ru renuncia. Sin embargo, sus colegas la conminaron a hacerlo. "Estoy hablando en nombre de muchísimas personas que se sienten muy traicionadas por la postura de nuestro Gobierno", añadió. La joven también narró que se sintió muy conmovida con las palabras de Aron Bushnell, el joven de 25 años que era miembro activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se inmoló frente a la Embajada de Israel en Washington el 25 de febrero, como protesta por el asedio militar que ese país emprende en la Franja de Gaza. "Tengo una hija pequeña y pensé, ¿qué le voy a decir si en el futuro me pregunta: '¿Qué estabas haciendo cuando todo esto sucedió y trabajabas para el Departamento de Estado?'. Quiero poder decirle que no me quedé en silencio", declaró. El descontento del personal gubernamental estadounidense ante la política de ese país sobre la guerra en Palestina no es reciente. A principios de noviembre del 2023, una funcionaria del Departamento de Estado acusó al presidente Joe Biden de ser "cómplice del genocidio" hacia el pueblo palestino.La funcionaria de asuntos exteriores en la Oficina de Asuntos de Oriente Medio, Sylvia Yacoub, envió un correo electrónico la mañana del 2 de noviembre a través de un canal oficial para recolectar firmas para elaborar un cable disidente.Días después, más de 500 políticos y miembros del personal de 40 agencias gubernamentales del país norteamericano enviaron una carta al presidente Joe Biden para que exigirle un cese al fuego en Gaza y el fin del envío de armas al país hebreo."La abrumadora mayoría de los estadounidenses apoya un alto al fuego (...). Además, los estadounidenses no quieren que su Ejército sea arrastrado a otra guerra costosa y sin sentido", reza la misiva.

