Agentes de seguridad de Perú iniciaron el allanamiento de la casa de la presidenta, según medios

Agentes del Ministerio Público y personal policial de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad iniciaron un allanamiento en la casa de la... 30.03.2024, Sputnik Mundo

Perú: Dina Boluarte en caída libre Sputnik Mundo Se complica la situación de la presidenta peruana Dina Boluarte, investigada por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Conversamos con el analista político peruano Martín Manco.

Según los informes de El Comercio y RPP, la medida, que tiene fines de registro e incautación, fue autorizada por el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema Juan Checkley. La presidenta Boluarte es investigada por ingresos no registrados que conforme a la Justicia podrían estar ligados al lavado de activos. El Ministerio Público dispuso el 18 de marzo iniciar diligencias preliminares a la mandataria "por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de funciones por el uso de relojes marca Rolex", recuerda RPP.De acuerdo con el artículo, la presidenta no explicó claramente el origen de los artículos de lujo y se limitó a señalar que "eran artículos de antaño". En las redes sociales circulan videos de la intervención de los agentes policiales en el domicilio de la mandataria peruana. Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio Público no ha presentado ningún comunicado oficial al respecto.

