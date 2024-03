https://sputniknews.lat/20240330/cuando-volveran-los-aviones-supersonicos-a-la-aviacion-civil-1149357689.html

¿Cuándo volverán los aviones supersónicos a la aviación civil?

¿Cuándo volverán los aviones supersónicos a la aviación civil?

Sputnik Mundo

El único avión supersónico soviético usado en la aviación civil fue el legendario Tu-144, con el último vuelo realizado en 1978.

El primer reto es una mayor eficacia del vuelo a velocidades supersónicas, explicó el vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias, Serguéi Chernishov, en una entrevista al portal Scientific Russia. Para ello, hay que reducir el consumo de combustible, lo que requiere una buena aerodinámica, así como un diseño de avión más ligero y resistente.El segundo problema se refiere a la seguridad medioambiental de la aeronave, en particular, al ruido producido por este tipo de aviones. En palabras de Chernishov, esto significa que el ruido durante el despegue y el aterrizaje debe mantenerse dentro de los niveles permitidos regulados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).Además, continúa, debe de ser resuelto el problema de la explosión sónica — el componente audible de la onda de choque provocada por un objeto cuando sobrepasa la velocidad Mach 1, o dicho de otra manera, cuando supera la barrera de la velocidad del sonido. El experto recordó que el elevado nivel de la explosión sónica de aviones de primera generación de ese tipo fue el principal factor que provocó la prohibición de los vuelos supersónicos sobre zonas pobladas en Europa y Estados Unidos.Por último, es necesario adaptar el sistema de control de vuelo global a los aviones de alta velocidad que vuelan a gran altitud, señaló el vicepresidente. En su opinión, dado que los aviones supersónicos volarían a una altitud de unos 15 kilómetros, el actual sistema de control del tráfico aéreo debe ser adaptado a ellos, pues "no es una tarea fácil para los controladores aéreos"."En la época [de la operación] de nuestro Tu-144 —el primer avión supersónico de pasajeros del mundo, que empezó a operar seis meses antes que el Concorde franco-británico— los operadores de tráfico aéreo se quejaban de que no les daba tiempo a cambiar de una zona de control a otra: en cuanto tomaban bajo control un avión supersónico que pasaba, ya se estaba desplazando a otra zona de control", explicó.Por lo tanto, el sistema de control del tráfico aéreo debe reconfigurarse para dar cabida a los aviones de vuelo rápido. De igual manera, el avión debe estar equipado con motores, todos los sistemas de soporte vital, incluido el sistema de control de inteligencia artificial, el sistema de visión, etc., aclaró.

