El gigante ruso de la aviación revela detalles del proyecto vanguardista de su nuevo dron militar

La UAC, que es el responsable por la fabricación del caza ruso de quinta generación Su-57, registró una nueva patente para un dron de ataque lanzado desde el aire. Aunque la tecnología de lanzamiento en sí no parece innovadora y se está desarrollando en otros países, el proyecto del gigante industrial ruso adquiere especial relevancia por el esquema de aplicación previsto.Un avión de combate equipado con una aeronave no tripulada de este tipo se dirige a la línea de frente, desde donde esta es lanzada sin entrar en el radio de alcance de los sistemas de defensa antiaérea del enemigo, garantizando así su seguridad. A su vez, el dron prosigue su vuelo en busca de objetivos prioritarios para atacar, sin perder el contacto con el avión militar. El vehículo en desarrollo también podrá controlarse desde tierra, como procede de las imágenes prestadas.Los diseñadores tienen previsto dotar a la aeronave no tripulada de sistemas de selección de objetivos automática. La tecnología que ya ha sido presenciada durante la operación militar especial rusa en nuevos modelos del ampliamente conocido dron ruso Lancet.Es la primera vez cuando se publica información un poco más detallada sobre el dron ruso lanzado desde el aire, aunque cabe destacar que la patente presentada está relacionada con el método de empleo de estos drones, y no con las aeronaves en sí. De momento no hay información pública sobre la existencia de estos drones en el arsenal de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. A finales de diciembre de 2023, el jefe de la Corporación Aeronáutica Unida de Rusia, Yuri Slusar, comunicó a medios del país que la empresa tomó el camino de fabricación de aeronaves no tripuladas para fines militares y precisó que se trata de una nueva dirección para toda la corporación. Slusar mencionó que la corporación ya firmó varios contratos en este ámbito y entre la nomenclatura de drones en desarrollo destacó el dron lanzado desde el aire, cuyos esquemas vemos ahora.Otro posible uso de los drones sería la sobresaturación de los sistemas de defensa antiaérea enemigos antes de entrar en su zona de cobertura, aunque cabe señalar que en este caso se trataría de una multitud de drones pequeños volando en una formación cerrada para proporcionar la máxima protección a la aeronave portadora.

