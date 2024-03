https://sputniknews.lat/20240331/rusia-crea-un-nuevo-sistema-para-proteger-a-los-operadores-de-drones--1149366119.html

Rusia crea un nuevo sistema para proteger a los operadores de drones

defensa

rusia

drones

🛡️ industria militar

De acuerdo con Kuziákin, la necesidad de un sistema de este tipo se debe a que las modernas herramientas de reconocimiento electrónico pueden determinar con bastante rapidez el punto de lanzamiento del dron FPV, aunque no tenga un transmisor de GPS instalado.Aclaró que el principio de funcionamiento del Lódir es similar a la inclusión de muchas bombillas en una habitación oscura en lugar de una: "es muy fácil de romper una sola bombilla, pero si se encienden varias docenas de ellas de la misma potencia, el objetivo deseado se hace mucho más difícil de determinar".El interlocutor subrayó que en la actualidad las FFAA de Ucrania están llevando a cabo una caza selectiva de los operadores rusos de los FPV. En sus palabras, "el equipo se puede recuperar, pero la experiencia de los operadores y el tiempo dedicado a su entrenamiento, no".Conforme con Kuziákin, durante todo el tiempo de la operación especial en Ucrania, la oficina no tuvo ninguna baja entre los instructores o directamente entre los operadores de drones.La oficina de diseño —el Centro de Soluciones Complejas No Tripuladas— se dedica al ciclo completo de cuestiones de aplicación de combate de sistemas FPV: desde la formación en pilotaje y uso eficaz hasta la producción de los propios drones. A lo largo de los años, la empresa ha creado una línea de drones FPV de combate Joker. El último modelo Joker-10 lleva una carga útil de hasta 5 kilogramos y alcanza velocidades de 100 kilómetros por hora (hasta 200 km/h sin carga útil).

