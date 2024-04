https://sputniknews.lat/20240401/asi-es-como-la-ley-europea-contra-la-deforestacion-podria-aumentar-el-trafico-de-drogas--1149403850.html

Así es como la ley europea contra la deforestación podría aumentar el tráfico de drogas

Sputnik Mundo

El Reglamento de la Unión Europea (UE) contra la deforestación podría afectar a pequeños productores latinoamericanos y los podría empujar al tráfico ilegal de...

El próximo año entrará en vigor un nuevo reglamento de la UE en materia de deforestación que obligará a los productores agrícolas extranjeros a demostrar que no utilizan tierras deforestadas o perderán el acceso al mercado de la UE.El medio estadounidense Politico publica que diplomáticos sudamericanos advierten que la prisa por aplicar una nueva ley contra la deforestación podría tener una importante consecuencia imprevista: empujar a sus agricultores más pobres al tráfico ilegal de drogas al no poder cumplir con las reglasSe cree que al no poder cumplir con las reglas de la UE, los narcotraficantes transformarían entonces esa coca en cocaína y la enviarían, en su mayoría, a Europa, donde las autoridades están incautando cantidades récord del estupefaciente en puertos como Amberes, Rotterdam y Hamburgo.Además, según informó recientemente la Europol, el repunte de la oferta ha traído consigo un aumento de los homicidios, ya que las bandas locales se disputan el control de un mercado minorista valorado en casi 12.000 millones de euros en 2021.

