Calculan cuánto recaudó Rusia desde el inicio de la venta de gas en rublos

Calculan cuánto recaudó Rusia desde el inicio de la venta de gas en rublos

En respuesta a las restricciones occidentales a los combustibles rusos, Moscú anunció que los pagos por el suministro de gas natural a la UE y otros Estados... 01.04.2024

Los mayores compradores de gas por gasoducto con el nuevo esquema fueron Hungría (por valor de ₽769.000 millones), Italia (₽655.000 millones), Grecia (₽328.000 millones) y Eslovaquia (₽310.000 millones). Al mismo tiempo, algunos grandes importadores no divulgan las estadísticas del comercio de gas, entre ellos Alemania y Austria.En particular, desde abril de 2022 hasta enero de 2024 (por ahora no están disponibles datos más recientes), Moscú obtuvo de la Unión Europea €31.000 millones (al tipo de cambio vigente en ese momento) por el suministro de gas por gasoducto, es decir, ₽2,2 billones. Adicionalmente, unos €920 millones o 66.000 millones de rublos, fueron recaudados por la venta de gas a otros países europeos.De ese modo, para enero de 2024 Rusia recibió al menos ₽2,3 billones ($24.850 millones), estimó Sputnik, basándose en datos del Eurostat y la plataforma Comtrade de la ONU.Desde Moscú han advertido en repetidas ocasiones que la imposición de restricciones a los hidrocarburos rusos, así como los intentos de aislar a Rusia y romper las relaciones económicas con ella, perjudican sobre todo a los propios países occidentales. Además de las pérdidas económicas directas, resultó minada la confianza en divisas como el dólar y el euro, y cada vez más países de todo el mundo recurren a monedas alternativas.

