Anteriormente, el Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de todas las competiciones en los Juegos Olímpicos de París, que tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto de 2024. El 19 de marzo pasado, el director del COI para las relaciones con los comités nacionales, James Macleod, anunció que el COI no permitirá la participación de los atletas rusos en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. El comité ejecutivo del COI anunció también que aprobó oficialmente la bandera y el himno que utilizarán los atletas neutrales de Rusia y Bielorrusia en los JJOO de París. Se trata de una bandera y un himno sin palabras, creados exclusivamente para este propósito. Además, las medallas ganadas por los atletas con estatus neutral no aparecerán en la tabla de medallas. El presidente ruso, Vladímir Putin, había comentado que los "funcionarios internacionales tergiversan el sentido del movimiento olímpico y socavan los cimientos del deporte internacional". "Trasladar los Juegos a otro lugar"De igual manera, Pozdniakov, acusó al COI de falta de reacción a las palabras de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, sobre los atletas rusos y bielorrusos.Hidalgo visitó a finales de marzo Kiev, donde contactó con el presidente del Comité Olímpico local y con deportistas ucranianos. Al hablar con estos últimos, la alcaldesa dijo que París los recibirá como a héroes, que ellos se sentirán como en casa en la capital francesa, mientras que los atletas rusos y bielorrusos no serán bienvenidos.El presidente del COR señaló que en la capital francesa ondean banderas ucranianas y que allí se habló más de una vez sobre la falta de garantías de seguridad para los atletas "individuales neutrales", así como recordó que "el COI hizo lo máximo para eliminar a Rusia de la palestra deportiva y reducir al mínimo el número de los pretendientes rusos a ir a París en estatus neutral".

