https://sputniknews.lat/20240402/no-quedara-sin-respuesta-por-que-israel-quiere-desencadenar-una-guerra-en-oriente-medio-1149415267.html

Irán asegura que el ataque israelí "no quedará sin respuesta"

Sputnik Mundo

El ataque israelí contra el Consulado iraní en Damasco no quedará sin respuesta, declaró el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Con sus acciones, Israel ha... 02.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-02T12:41+0000

2024-04-02T12:41+0000

2024-04-02T12:48+0000

🌍 oriente medio

ebrahim raisi

israel

damasco

irán

eeuu

siria

💬 opinión y análisis

defensa

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/04/02/1149415447_0:1:2951:1661_1920x0_80_0_0_b10a3b5943d63165dc0a3191a29e43d5.jpg

De acuerdo con Ebrahim Raisi, Israel utiliza "el terror ciego" debido a sus "repetidos fracasos y derrotas" ante el Eje de Resistencia Islámica. En sus palabras, "presenciamos la repugnancia y el odio de las naciones libres contra la naturaleza ilegítima" del país judío, mientras que la resistencia islámica no hace más que fortalecerse.El presidente de Irán subrayó que el ataque israelí contra el consulado iraní en la capital siria de Damasco "no quedará sin respuesta". Raisi condenó enérgicamente el golpe israelí, calificándolo una clara violación del derecho internacional.El vicepresidente de la comisión parlamentaria de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán, Ibrahim Azizi, declaró a Sputnik que "el ataque de Israel es un ataque al territorio de la República Islámica de Irán". Irán dará una respuesta firme en un momento oportuno, prosiguió Azizi, agregando que la comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní va a investigar el asunto, así como enviar una delegación a Damasco."El principal objetivo de Israel en esta situación es desencadenar una guerra regional"En cuanto a las consecuencias del golpe israelí contra el Consulado de Irán en Damasco, el experto del Instituto Internacional de Estudios Humanitarios y Políticos, Vladímir Bruter, cree que puede resultar en casus belli en Oriente Medio. Indicó que las acciones de Israel están diseñadas para arrastrar a EEUU al conflicto.El experto llamó la atención sobre un informe de la cadena NBC en el que citaban a dos funcionarios estadounidenses anónimos. Según su información, la Administración Biden declaró a Irán que EEUU no tenía información sobre el inminente ataque. Para Bruter, se trata de una señal de que "EEUU es consciente del riesgo y no querría que la situación estallara ahora con un vigor redoblado".También describió a Israel como el principal beneficiario de la desestabilización en Oriente Medio porque "quiere que el mayor número posible de potencias mundiales se impliquen en el conflicto".El 1 de abril, Israel lanzó un ataque contra un edificio ubicado cerca de la Embajada de Irán, en el suroeste de Damasco, capital de Siria. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la unidad élite de las Fuerzas Armadas de Irán, confirmó la muerte de sus dos generales en el ataque aéreo israelí contra el consulado. Israel ataca el territorio sirio sistemáticamente, pese a las numerosas denuncias de Siria ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las que señala que estas acciones infringen su soberanía y amenazan la estabilidad regional. Por su parte, Israel justifica los ataques con la presencia de las milicias iraníes y libanesas en el territorio sirio, aliadas de Damasco, a las que considera como un peligro para la seguridad nacional del país judío.

