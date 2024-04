https://sputniknews.lat/20240402/por-que-las-bombas-rusas-fab-3000-podrian-cambiar-las-reglas-del-juego-en-el-conflicto-de-ucrania-1149432794.html

¿Por qué las bombas rusas FAB-3000 podrían cambiar las reglas del juego en el conflicto de Ucrania?

¿Por qué las bombas rusas FAB-3000 podrían cambiar las reglas del juego en el conflicto de Ucrania?

Las "monstruosas" bombas FAB-3000 de tres toneladas podrían resultar un "cambio de juego" en el conflicto en Ucrania , dijo el ex analista de inteligencia de la CIA Larry Johnson al canal de YouTube Judging Freedom.En particular, Rusia podría utilizar el FAB-3000 para destruir puentes, incluidos los que cruzan el río Dnieper, afirmó Johnson.Recordó que los FAB-3000 son capaces de "abrir agujeros en posiciones defensivas , por lo que los ucranianos ya no pueden simplemente agacharse en una trinchera o un búnker e intentar esperar a que pasen los rusos".Sus comentarios se produjeron después de que Viktor Litovkin, un veterano oficial del ejército ruso y soviético y periodista militar, hablara a Sputnik sobre el " enorme efecto destructivo " del FAB-3000."Pueden atacar fortificaciones subterráneas reforzadas con hormigón y puntos de mando. Pueden penetrar sus objetivos, explotando y destruyendo todo, incluidos los almacenes subterráneos, bajo techos reforzados con hormigón, etcétera. Por supuesto, también pueden atacar al personal y al equipo militar. Son bombas muy poderosas porque causan una destrucción enorme", destacó Litovkin.Equipado con un módulo unificado de planeo y corrección, el FAB-3000 es un arma "inteligente" y mortal de largo alcance, añadió.Recientemente, el Ministerio de Defensa de Rusia empezó a producir las bombas FAB-3000 de tres toneladas y el titular de la cartera, Serguéi Shoigú, visitó las empresas militares en la provincia de Nizhni Nóvgorod (400 kilómetros al este de Moscú) en las que se fabrican esas bombas.

