AMLO pedirá a la Fiscalía mexicana dar a conocer los detalles del caso Colosio

AMLO pedirá a la Fiscalía mexicana dar a conocer los detalles del caso Colosio

"Le voy a pedir en su momento, solo que pase la elección, con todo el respeto a su autonomía y poniéndolo a su consideración, y si para ello no tiene inconveniente, que aquí, el fiscal general [Alejandro Gertz Manero] dé a conocer toda la investigación. Eso es transparencia", indicó en conferencia de prensa.Posteriormente, López Obrador señaló que es relevante que presente la información con el fin de que no se vuelva a repetir un asesinato de esa índole.Tres décadas después, ¿qué pasó con el magnicidio?El caso Colosio volvió al ojo público no solo por los 30 años de ese fatídico hecho, sino por tres eventos. El primero fue el 29 de enero, cuando Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del político priista y actual alcalde de Monterrey, Nuevo León, en el norte del territorio mexicano, pidió al presidente de México que indultara a Aburto.Esta petición fue rechazada por el mandatario mexicano, quien alegó que ese caso es un crimen de Estado, por lo que no puede cerrarlo.A la par, la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana reveló que un segundo tirador, que era agente de inteligencia, participó en el homicidio."Sobre el caso del segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace 20 días el juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio 'S', agente del CISEN (Centro Nacional de Inteligencia) asignado a cubrir al candidato presidencial", estableció la Fiscalía en un comunicado.El CISEN fue reemplazado en 2018 por el Centro Nacional de Inteligencia, en el inicio del sexenio de López Obrador. El señalado fue liberado en el marco de las investigaciones realizadas hace 30 años y podría involucrar al exfuncionario Genaro García Luna, entonces agente de inteligencia y quien llegó a ser titular federal de Seguridad entre 2006 y 2012.El último evento ocurrió el 13 de marzo, cuando se preveía la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana para liberar a Aburto. En ella, se hablaría de una reducción de su condena, pero el debate entre los magistrados ha sido aplazado indefinidamente.

