https://sputniknews.lat/20240404/la-disputa-entre-agricultores-polacos-y-ucranianos-podria-debilitar-aun-mas-a-kiev-1149468608.html

La disputa entre agricultores polacos y ucranianos podría debilitar aún más a Kiev

La disputa entre agricultores polacos y ucranianos podría debilitar aún más a Kiev

Sputnik Mundo

Agricultores de Polonia mantienen una disputa con agricultores de Ucrania en la frontera entre ambos países, un hecho que podría estar beneficiando... 04.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-04T03:33+0000

2024-04-04T03:33+0000

2024-04-04T07:03+0000

ucrania

polonia

internacional

rusia

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/15/1148428400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abf148de205685587301f82f07edf2d8.jpg

Tras más de cinco meses, continúan las protestas en una de las fronteras que divide Polonia y Ucrania, zona en la que los agricultores polacos protestan por la entrada de granos ucranianos que consideran están insuficientemente regulados.Actualmente, camiones ucranianos que transportan productos hacen filas de 10 kilómetros en el paso fronterizo de Hrebenne-Rava Ruska y algunos de esos operadores llevan semanas esperando a la intemperie para que los dejen pasar.El medio británico The Economist revela que las protestas han costado a Ucrania cientos de millones de dólares en pérdidas y la situación es aún peor para los conductores que esperan en Hrebenne, puesto que antes de que empezaran las manifestaciones hacían cinco viajes al mes; ahora tienen suerte si hacen uno.Las protestas de los agricultores, agrega la revista, también son terreno ideal para quienes se oponen o critican la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), porque sus conductores y exportadores no tendrían que hacer frente a ningún límite.Aun cuando se pueda alcanzar una solución, The Economist destaca que las protestas ya han causado mucho daño a las relaciones entre los países, pues ahora muchos polacos ven a Ucrania como un país corrupto, o incluso como un peligroso competidor.En tanto, muchos ucranianos ven a los polacos como un impedimento para su supervivencia, cuando al principio del conflicto estos dos países eran muy cercanos y Varsovia apoyó mucho a Kiev.

https://sputniknews.lat/20240321/la-ue-vuelve-a-apoyar-al-trigo-ucraniano-pese-a-la-inconformidad-de-sus-agricultores-1149122446.html

ucrania

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, polonia, rusia