https://sputniknews.lat/20240404/ucrania-en-problemas-el-panorama-militar-es-sombrio-1149467890.html

Ucrania se ve en problemas: "El panorama militar es sombrío"

Los frentes de batalla en Ucrania están en riesgo de colapsar y aun cuando el Congreso de Estados Unidos apruebe un paquete de ayuda por 60.000 millones de... 04.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-04T01:17+0000

2024-04-04T01:17+0000

2024-04-04T08:46+0000

defensa

seguridad

ucrania

occidente

f-16

rusia

eeuu

📰 suministro de armas a ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/08/1148822758_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a60a0b42652cff04f685dfe473758208.jpg

De acuerdo con el reporte, todo depende ahora de dónde decida Rusia dirigir su fuerza en una ofensiva futura próxima. Oficiales de alto rango del Ejército ucraniano que sirvieron bajo las órdenes del general Valeri Zaluzhni —el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania hasta que fue sustituido en febrero— dijeron a Politico que "el panorama militar es sombrío"."No hay nada que pueda ayudar a Ucrania ahora porque no hay tecnologías serias capaces de compensar a Ucrania por la gran masa de tropas que Rusia probablemente nos lance. No disponemos de esas tecnologías, y Occidente tampoco las tiene en número suficiente", declaró al medio una de las fuentes militares de más alto rango.De acuerdo con los mandos entrevistados por Politico, sistemas de armamento enviados por Occidente han llegado demasiado tarde y en cantidades insuficientes para marcar la diferencia."Zaluzhni solía llamarla 'la guerra de una sola oportunidad'", dijo uno de los oficiales. "Con eso quería decir que los sistemas de armamento se vuelven redundantes muy rápidamente porque son rápidamente contrarrestados por los rusos. Por ejemplo, utilizamos con éxito los misiles de crucero Storm Shadow y SCALP [suministrados por el Reino Unido y Francia], pero solo por poco tiempo. Los rusos siempre están estudiando. No nos dan una segunda oportunidad. Y tienen éxito en esto"."No te creas lo que dicen que se limitan a lanzar tropas a la picadora de carne para que sean sacrificadas", añadió. Los oficiales dijeron que los misiles antitanques de hombro suministrados por el Reino Unido y Estados Unidos en las primeras semanas de la operación militar especial llegaron a tiempo, y también lo hizo el sistema lanzacohetes múltiple Himars, que se utilizó en Jersón en noviembre de 2022.Y es que, según este oficial, Rusia está preparada para contrarrestarlos: "En los últimos meses, empezamos a notar que los rusos disparaban misiles desde Dzhankoi, en el norte de Crimea, pero sin ojivas explosivas. No entendíamos qué hacían, y luego lo descubrimos: Son teledetectores", dijo. El oficial explicó que Rusia ha estado calculando dónde desplegar mejor sus sistemas de misiles y radares S-400 para maximizar el área que pueden cubrir para apuntar a los F-16, manteniéndolos alejados de las líneas del frente y de los centros logísticos de Rusia.Los oficiales también señalaron que ahora necesitan armas tradicionales más básicas, así como aviones no tripulados. "Necesitamos obuses y proyectiles, cientos de miles de proyectiles y cohetes", dijo uno de ellos a Politico, estimando que Ucrania necesitaba cuatro millones de proyectiles y dos millones de drones.

ucrania

occidente

eeuu

2024

Noticias

es_ES

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

seguridad, ucrania, occidente, f-16, rusia, eeuu, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania