https://sputniknews.lat/20240404/un-imperio-en-decadencia-eeuu-no-puede-hacer-mas-que-crear-crisis-para-mantener-su-hegemonia--1149470957.html

Un imperio en decadencia: EEUU "no puede hacer más que crear crisis" para mantener su hegemonía

Un imperio en decadencia: EEUU "no puede hacer más que crear crisis" para mantener su hegemonía

Sputnik Mundo

En medio de múltiples guerras por poderes y una deuda de 34 billones de dólares muchos empiezan a darse cuenta de que la política exterior estadounidense se ha... 04.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-04T12:53+0000

2024-04-04T12:53+0000

2024-04-04T12:53+0000

internacional

eeuu

hegemonía

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/04/04/1149473206_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_678319ffeb2d18d3a82bba476bf07b7e.jpg

En las palabras de Monteiro, la política de EEUU hacia Cuba ha culminado en el aislamiento mundial de Washington, no de la nación caribeña. El experto señala que eso forma parte de una tendencia más amplia de las políticas estadounidenses que lo aíslan del mundo, y menciona el conflicto palestino-israelí, la "rápida desdolarización" y la injerencia en África."Estamos tratando con una clase dirigente que ha perdido la cabeza, una clase dirigente que se ha vuelto tan patológica que [es] no solo un peligro para el resto de la humanidad, sino que son un peligro para sí mismos y para esta nación", continúa.Monteiro también señala que el aumento de la depresión y el suicidio es otro reflejo del futuro cada vez más sombrío de Estados Unidos. En sus palabras, "los dirigentes han confundido al pueblo de este país hasta el punto de que el pueblo no ve futuro ni salida a este dilema y a las paradojas creadas por la política interior y exterior de esta clase dominante"."Y tenemos que usar ese lenguaje: la clase gobernante. Tenemos que llamarlos por su nombre", agrega. Monteiro plantea que la élite está motivada por "ganar dinero con los gastos de guerra" y añade que "crear el caos" es su única estrategia para mantener lo que queda de la hegemonía estadounidense, también describió a la clase dirigente como "un grupo de personas tan apartadas de la humanidad que han perdido la cabeza". El activista concluyó que son personas que "deben ser eliminadas de cualquier instrumento de poder social, político y económico del país. Son un peligro para la humanidad".

https://sputniknews.lat/20240321/privatizacion-del-pentagono-y-simultanea-militarizacion-de-silicon-valley-wall-street-y-el-dolar-1149119050.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, hegemonía