Robo maestro: unos ladrones hurtan $30 millones en silencio en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles fue el escenario de uno de los mayores robos de dinero en efectivo del que se tenga memoria, pues un grupo de ladrones consiguió hurtar alrededor de 30 millones de dólares de una caja fuerte.Según informa el diario Los Angeles Times, los delincuentes lograron sustraer esa cantidad el Domingo de Resurrección de un depósito de dinero no identificado de la zona de Sylmar, en el valle de San Fernando, que maneja y almacena dinero en efectivo de empresas de toda la región.La policía informó al diario local que los ladrones lograron entrar sin ser detectados inmediatamente y forzaron una caja fuerte que contenía los 30 millones de dólares, de los cuales aún no se ha informado a qué empresa u operador financiero pertenecían.La Policía de los Ángeles reveló que no descubrieron el robo hasta que abrieron la caja fuerte el lunes, debido a que los ladrones entraron en el establecimiento por el tejado, se dirigieron a la zona de la caja fuerte y no activaron ninguna alarma.Los Angeles Times informó de que el delito se enmarca dentro de los mayores robos de dinero en efectivo en la historia de Los Ángeles, y dijo que se trató de un plan muy bien elaborado, pues pocas personas sabían de la gran cantidad de dinero que se guardaba en la caja fuerte.

