https://sputniknews.lat/20240407/noboa-pierde-la-mayoria-en-la-asamblea-de-ecuador-por-las-tensiones-con-mexico-1149549358.html

Noboa pierde la mayoría en la Asamblea de Ecuador por las tensiones con México

Noboa pierde la mayoría en la Asamblea de Ecuador por las tensiones con México

Sputnik Mundo

La irrupción de policías ecuatorianos a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas le costó al Gobierno del presidente, Daniel... 07.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-07T03:40+0000

2024-04-07T03:40+0000

2024-04-07T05:37+0000

américa latina

daniel noboa

méxico

política

movimiento revolución ciudadana (rc)

ecuador

📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0a/1147267954_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f388f1cc96274ed543122de3e458546d.jpg

El partido Revolución Ciudadana, la bancada con mayor número de escaños en el Congreso y que había apoyado algunas de las iniciativas del Ejecutivo de Noboa al inicio de su Gobierno,Ganunció este 6 de abril que se pasará a la oposición por los hechos ocurridos la noche del 5 de abril en la legación diplomática mexicana en Quito.Con esta medida, el Gobierno de Noboa pierde el apoyo completo de 51 asambleístas de Revolución Ciudadana, el partido político del expresidente Rafael Correa y de la excandidata a la presidencia Luisa González.Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que cuenta con 18 escaños, votaron junto con Acción Democrática Nacional, el partido del presidente Noboa, a favor de algunas iniciativas económicas "urgentes" en el inicio del Gobierno del joven empresario bananero.Con el apoyo de estos dos partidos, Noboa contaba con 94 de 137 escaños de la Asamblea Nacional, pero ahora solo contará con el respaldo de 43 asambleístas."Hemos aportado para cambiar el espíritu de esos proyectos de ley y que estos no beneficien a ciertas elites, pero presidente Noboa nosotros hoy nos declaramos en oposición dentro de la Asamblea Nacional a su Gobierno", afirmó Veloz Ramírez."Nosotros no vamos a ser cómplices de un modelo de Gobierno autoritario y dictatorial", aseveró la congresista en la conferencia de prensa, en la que la excandidata de Revolución Ciudadana Luisa González exigió la renuncia de Noboa."Nosotros no vamos a respaldar estas acciones que violentan el ordenamiento constitucional y también el derecho internacional público, afirmó Veloz, quien anunció que su partido solicitará el inicio de un juicio político contra los ministros del Interior, Mónica Palencia; de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo.De acuerdo con Veloz Ramírez, la irrupción en la Embajada mexicana en Quito demostró que la campaña por la consulta que impulsa el Gobierno sobre una serie de reformas legales, sobre todo en materia de seguridad, y que está prevista para celebrarse el próximo 25 de abril se "está cayendo".En esa consulta se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo con que elementos de las Fuerzas Armadas lleven acciones para erradicar la actividad de organizaciones criminales o si está de acuerdo con que a estos elementos castrenses no se les lleve a prisión mientras duran las investigaciones en hechos que impliquen el uso de la fuerza."Esto no se trata de corrupción presidente Noboa, esto se trata de votos porque la acción del día de ayer demuestra que su campaña de la consulta popular estaba cayendo por eso 11 veces no (en referencia al número de preguntas que incluirá la consulta) les dice hoy la bancada de la Revolución Ciudadana y el movimiento de la Revolución Ciudadana."Ojalá que no utilicen la persecución para silenciar a quienes de forma responsable se opongan a su Gobierno y le hagan conocer al país cuando usted y sus ministros se están equivocando y recuerde también que en un gobierno democrático el derecho es la fuerza de la razón, pero que en un gobierno dictatorial es la fuerza la razón del poder y que este nunca es eterno", finalizó Veloz.

https://sputniknews.lat/20240406/la-oea-es-un-organismo-funesto-por-que-este-organismo-no-debe-resolver-la-crisis-mexico-ecuador-1149547147.html

https://sputniknews.lat/20240319/encuesta-la-imagen-del-presidente-ecuatoriano-daniel-noboa-cae-11-puntos-1149051554.html

méxico

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

daniel noboa, méxico, política, movimiento revolución ciudadana (rc), ecuador, 📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico