El Gobierno de Luis Arce apoyará a la producción de más alimentos de familias campesinas

El alza internacional de precios de los alimentos golpea a Bolivia. Por eso, en el Día de la Revolución Agraria Productiva, el presidente Luis Arce concurrió a...

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca visitaron la comunidad de Ucureña, en el municipio de Cliza, para celebrar el Día de la Revolución Agraria Productiva Comunitaria. Ante miles de familias campesinas provenientes de todo el Valle Alto del departamento de Cochabamba (centro) anunciaron una serie de medidas en beneficio de las y los comunarios, con la finalidad de adaptarse al alza global de precios de alimentos registrado en los últimos meses.Municipios como Cliza, Tarata, Arbieto, Punata y otros del Valle Alto tienen una tradición productora anterior a la instauración de la colonia española. Pero en los últimos años, las constantes sequías y efectos del cambio climático afectaron al trabajo de las familias campesinas, que en algunos casos hasta tienen que traer maíz de otras partes del país para elaborar chicha, la tradicional bebida alcohólica de esta región.Arce anunció millonarias inversiones en obras de riego para reactivar estas tierras dañadas por la sequía. También comprometió apoyo en fertilizantes y maquinaria para agilizar la producción de alimentos, con el objetivo de abastecer a la demanda interna y también exportar a otros países.Arce firmó un decreto para fomentar la producción de oleaginosas en las tierras campesinas, con la finalidad de producir biodiesel y así evitar que el Estado boliviano pierda millones de dólares cada año para importar combustibles y venderlos con subsidio.El presidente se declaró "muy feliz de estar en Ucureña, donde hace casi 70 años se firmó de decreto de Reforma Agraria, gracias a la lucha del movimiento indígena originario campesino, que buscó acabar con el pongueaje, el mitaje, la servidumbre, y dotar de tierras a quienes no las poseían".Y sostuvo que "la tierra tiene que ser de quien la trabaja".Sin embargo, reconoció que quedan varias tareas pendientes para cumplir con las antiguas demandas de las organizaciones indígenas campesinas.Arce destacó el trabajo de su Gobierno para completar el saneamiento de tierras en Bolivia, lo cual permitirá saber qué propiedades son legales y cuáles pertenecen al Estado. Afirmó que en lo que resta de su mandato, hasta 2025, se revertirán las miles de hectáreas otorgadas por la expresidenta de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) a políticos y empresarios aliados en el oriente del país.Cuando era el "Día del Indio"El presidente recordó que hasta pocos años atrás el 2 de Agosto era conocido como el Día del Indio: "El sujeto histórico de nuestra revolución es el pueblo indígena originario campesino, que en unidad con la clase trabajadora y profesionales patriotas han generado estos últimos años cambios estructurales a nivel económico, social y cultural".Arce también destacó el carácter "antipatriarcal" de su Gobierno. Informó que hasta la llegada a la presidencia de Evo Morales (2006-2019), "el 10% de las tierras eran tituladas para las mujeres y el 90% para los varones. Ahora, en 2022, la titulación de tierras para mujeres es del 45%. Y hay que seguir profundizando esa política".Un contexto favorablePara el presidente es fundamental apoyar en este momento a las familias campesinas: "El mundo hoy atraviesa una profunda crisis económica y social que ha impactado en los alimentos. Nuestra prioridad debe ser garantizar la alimentación primero para nuestra población, sustituyendo las importaciones".Arce evaluó que en estos días "la producción agropecuaria capitalista apunta a que los países sean dependientes de transnacionales. Debemos mirar hacia adentro de manera prioritaria, desarrollar nuestras potencialidades, diversificar nuestra producción".En ese aspecto, destacó que durante 2021 el Gobierno destinó 2.533 millones de pesos bolivianos para apoyar la producción agrícola.El presidente justificó la creación del Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas: "Hoy Bolivia está importando diésel y gasolina. Somos productores de gas, pero no de diesel y gasolina. Es una situación vulnerable para la economía de todos, porque en el campo se usa maquinaria en base a gasolina y diesel".Según Arce, "produciendo estas especies oleíferas Bolivia va a empezar a producir materia prima. A través de YPFB (la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) vamos a convertir el aceite de estas plantitas, como la palma africana y jatropha, y vamos a empezar a producir nuestro propio diesel".La importancia de la mujer campesinaEntre las y los presentes estaba Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS), quien se mostró conforme con los anuncios realizados para optimizar los sistemas de riego en las comunidades.La dirigenta también estuvo de acuerdo con las palabras del presidente para realzar el trabajo de las mujeres campesinas: "Desde la casa alimentamos a quienes trabajan, pero no solo cocinamos. También vamos a la siembra y a poner la semilla en la tierra", destacó.El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, estuvo en la testera al lado de Arce y Choquehuanca. Finalizado el acto, indicó a Sputnik que su gestión trabaja en coordinación permanente con las autoridades del Gobierno nacional.

