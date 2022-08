https://sputniknews.lat/20220804/eeuu-se-arrepiente-de-lanzar-un-misil-balistico-de-prueba-para-reducir-tensiones-con-china-1129029980.html

EEUU se arrepiente y suspende lanzamiento de un misil balístico de prueba por tensiones con China

EEUU se arrepiente y suspende lanzamiento de un misil balístico de prueba por tensiones con China

El Gobierno de Estados Unidos aplazó el lanzamiento de prueba de su misil balístico intercontinental, Minuteman III, para evitar que crezcan las tensiones con... 04.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-04T20:46+0000

2022-08-04T20:46+0000

2022-08-04T23:04+0000

defensa

china

taiwán

📰 tensiones entre china y eeuu por la visita de nancy pelosi a taiwán

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/1093323193_0:68:1993:1189_1920x0_80_0_0_f3ca18a61598e20820086b12ac8f9132.jpg

El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que su país no realizará los ejercicios militares previstos para esta semana debido al conflicto diplomático entre Washington y Pekín, provocado por el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla asiática. Kirby sostuvo que, con esta decisión, Estados Unidos demuestra al mundo que no desea incrementar las tensiones entre China y Taiwán. Pekín desplegó decenas de aviones y lanzó misiles cerca de Taiwán, como parte de su respuesta de inconformidad hacia la visita de Pelosi del jueves y hacia la política exterior de Washington. De acuerdo con información del Pentágono, el Minuteman III es uno de los misiles más importantes del arsenal estratégico de las fuerzas armadas de Estados Unidos. El misil tiene un alcance de más de 9.660 kilómetros y es capaz de viajar a una velocidad de hasta 24.000 kilómetros por hora.El 2 de agosto pasado, el Gobierno de China anunció que realizaría, del 4 al 7 de agosto, unos ejercicios militares con fuego real en seis zonas cercana a Taiwán, luego de que Pelosi desoyera sus fuertes advertencias y visitara la isla autogobernada en el marco de una gira por Asia."Si la parte estadounidense se empeña en salirse con la suya, los militares chinos no se quedarán de brazos cruzados, y tomarán medidas contundentes para frustrar cualquier injerencia de fuerzas externas o intentos secesionistas de 'independencia de Taiwán', y defenderán con decisión la soberanía nacional y la integridad territorial", declaró el vocero del Ministerio de Defensa de China, Tan Kefei, durante la última semana de julio.

https://sputniknews.lat/20220804/taiwan-la-manzana-de-la-discordia-1129012278.html

https://sputniknews.lat/20220803/tras-las-tensiones-por-la-visita-de-pelosi-aprovechara-china-para-recuperar-taiwan-1128987068.html

china

taiwán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, taiwán, 📰 tensiones entre china y eeuu por la visita de nancy pelosi a taiwán, eeuu