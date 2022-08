https://sputniknews.lat/20220804/que-pasara-con-el-gobierno-de-pedro-castillo-en-peru-1129027143.html

¿Qué pasará con el Gobierno de Pedro Castillo en Perú?

¿Qué pasará con el Gobierno de Pedro Castillo en Perú?

La renuncia de primer ministro Aníbal Torres sacude al gabinete ministerial que no logra alcanzar la estabilidad.

¿Qué pasará con el gobierno de Pedro Castillo en Perú? La renuncia de primer ministro Aníbal Torres, sacude al gabinete ministerial del país sudamericano que no logra alcanzar la estabilidad.

El anuncio de dimisión del primer ministro Aníbal Torres abre una nueva instancia de reconfiguración en el gabinete del presidente Pedro Castillo, en plena crisis y descreimiento de la población hacia el sistema político.Si bien Torres presentó su renuncia este miércoles 3 alegando razones personales, se cree que los escándalos de presunta corrupción en el Ejecutivo pudieron incidir en su decisión.En Perú la legislación establece que si el primer ministro renuncia, el resto del gabinete debe poner sus cargos a disposición, lo que podría generar más cambios en un Gobierno que apenas cumple su primer año."Que los ministros pongan su renuncia a disposición no significa que se las vayan a aceptar, pero sí abre una posibilidad de hacer cambios y reconfigurar el gabinete", dijo a Telescopio el analista político peruano Martín Manco.La crisis de ministros en el país sudamericano no es nueva: en 12 meses del Gobierno de Castillo 59 personas pasaron por diferentes carteras, un fenómeno inédito en la historia del país.En el caso de Torres, quien asumió la presidencia del Consejo de Ministros el 8 de febrero, fue el cuarto en ocupar ese lugar en siete meses.A esta inestabilidad se suman los incesantes los intentos de destitución del jefe de Estado, tanto de su figura como de la de sus jerarcas."Estamos ante un terremoto causado por los cuestionamientos e investigaciones al presidente. La situación se le complica cada vez más al mandatario, a pesar de que él se excusa asegurando que no lo dejan gobernar", opinó Manco.La población sufre además el incremento del precio de los alimentos y los combustibles, derivado de las sanciones aplicadas a Rusia por parte de EEUU, la Unión Europea y naciones aliadas, a raíz del conflicto en Ucrania."Hay quienes le reclaman que no sabe gobernar, que no tomó previsiones por la crisis internacional. Castillo está en un laberinto y no avanza. Perú no es un país para que te pongas a aprender a gobernar", indicó Manco.Castillo es acusado de ser parte de una organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada junto a dos de sus sobrinos –uno de ellos prófugo–, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas y otras figuras del sector privado por presuntamente favorecer a una empresa.Su cuñada, Yenifer Paredes, es investigada por integrar una supuesta empresa fantasma que ganó una licitación.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

