América Latina debe estar alerta ante viruela del mono para evitar saturación sanitaria

"Se están viendo casos que no se veían antes, pero hay que atentos para que no se salga de control y que no vuelva nuevamente a ocurrir como con el COVID-19, que actuamos tardíamente y llevó a un estrés del sistema sanitario (…) Sin embargo, es poco probable que se produzca una situación como el COVID-19, pero hay que estar atentos. La idea es no estresar a los sistemas sanitarios", afirmó el experto.