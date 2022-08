https://sputniknews.lat/20220809/brasil-crece-el-temor-a-que-las-noticias-falsas-tomen-el-control-de-la-campana-1129215246.html

Brasil: crece el temor a que las noticias falsas "tomen el control de la campaña"

Brasil: crece el temor a que las noticias falsas "tomen el control de la campaña"

El presidente Jair Bolsonaro continúa con sus críticas al sistema electoral y a su rival en las elecciones: el exmandatario Lula. En otro orden, Joe Biden firmó los protocolos de adhesión a la OTAN para Suecia y Finlandia. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-08-09T22:00+0000

2022-08-09T22:00+0000

2022-08-09T22:00+0000

en órbita

viruela del mono

noticias falsas

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

congreso de brasil

gobierno de brasil

supremo tribunal federal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1129216137_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_720cbf87824877bbacd2ff0179531003.jpg

Brasil: crece el temor a que las noticias falsas "tomen el control de la campaña" El presidente Jair Bolsonaro continúa con sus críticas al sistema electoral y a su rival en las elecciones: el exmandatario Lula Da Silva. En otro orden, Joe Biden firmó los protocolos de adhesión a la OTAN para Suecia y Finlandia. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Jair Bolsonaro afirmó que no pretende dar un golpe de Estado, en caso de perder las elecciones del 2 de octubre."Dicen que quiero dar un golpe. Si quisiera darlo no estaría diciendo nada, dejaría pasar el tiempo y en el último día lo haría. Queremos transparencia", dijo en el podcast Flow.El jefe de Estado insistió que con sus críticas al sistema de votación y a los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) "busca alcanzar una mayor transparencia en el proceso".En tanto, el TSE apartó de un grupo de monitoreo a un militar que divulgaba noticias falsas sobre las urnas electrónicas en las redes sociales. Se trata del coronel Ricardo Sant'Anna, afín a la candidatura de Bolsonaro y quien, según el entrevistado, demostró no estar apto para el cargo, al ser "adepto a las fake news".Mientras el clima de tensión de la campaña electoral va en aumento, en las últimas horas Bolsonaro atacó a su rival, el actual presidenciable —y líder en las encuestas— y exmandatario Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011).En un almuerzo con los banqueros importantes del país, Bolsonaro, candidato por el Partido Laboral, se preguntó: "¿Quién recontrataría a alguien que robó en su empresa en el pasado? ¿Por qué recontratar a un tipo que robó a la nación?", señaló en alusión a las acusaciones de corrupción sobre el Gobierno de Lula.A criterio del analista, ante el ambiente generado por Bolsonaro solo se puede esperar que la campaña empeore."Aún no llegamos a un punto, donde yo creo que llegaremos en las próximas semanas, donde las noticias falsas tomarán el control de la situación [de la campaña]. Creo que estas elecciones en Brasil serán preludio a otras a nivel regional y mundial, con las fake news asociadas a las redes como una especie de elemento central de la opinión pública", señaló.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la situación de la viruela del mono en América Latina. Sputnik conversó con el médico infectólogo paraguayo Tomás Mateo Balmelli, jefe de Infectología del Departamento Oncológico del Hospital de Clínicas de Paraguay.Por otra parte, nos referimos a la firma del presidente de EEUU, Joe Biden, de los protocolos de adhesión a la OTAN para Suecia y Finlandia.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

viruela del mono, noticias falsas, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, congreso de brasil, gobierno de brasil, supremo tribunal federal, аудио