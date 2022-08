https://sputniknews.lat/20220809/la-primera-semana-del-nuevo-ministro-de-economia-argentino-conseguir-dolares-es-la-prioridad-1129209731.html

La primera semana del nuevo ministro de Economía argentino: conseguir dólares es la prioridad

La primera semana del nuevo ministro de Economía argentino: conseguir dólares es la prioridad

La crisis política del gobierno argentino de Alberto Fernández se ha contenido con la designación de un nuevo ministro de Economía, cargo que pasó a ser... 09.08.2022, Sputnik Mundo

De todos modos el frente económico, fundamentalmente el financiero, sigue en estado crítico.En la primera semana al frente del Palacio de Hacienda ha logrado recrear expectativas económicas y sociales para encarar los dos principales desafíos de su gestión:Apoyo de sectores de poder de EEUUEl nuevo ministro de Economía de la administración Fernández representa el flanco liberal de la alianza gubernamental. Por eso se le reconoce buena relación con empresarios, sindicatos y, en especial, con representantes de los partidos Demócratas y Republicanos de EEUU.Esto puede observarse con el respaldo inicial que recibió de grandes bancos estadounidenses. "Massa tiene más influencia política y un apoyo explícito de la coalición gobernante, así como un mandato de tomar medidas dada la necesidad de resolver una crisis cambiaria más profunda", destacó un informe del Bank of América.Este apoyo quedó en evidencia también con el cambio de posición del titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, quien pasó a ocupar ese cargo de la mano de Donald Trump cuando era presidente de EEUU.Claver-Carone manifestó su satisfacción por la designación de Sergio Massa como ministro de Economía y afirmó que colaborará con el desarrollo del país para que resuelva sus fuertes desafíos macroeconómicos.Antes, Claver-Carone había cuestionado con dureza al Gobierno y le puso un freno al desembolso de 500 millones de dólares que se le reclamaba para fortalecer las reservas del Banco Central. Ahora cambió en forma abrupta luego de que se supiera que Massa pasaba a manejar la relación con los bancos multilaterales y regionales en lugar del saliente secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien compitió con él para presidir esa entidad con sede en Washington.El Plan MassaLa misión de Massa para ocuparse de la emergencia económica, que resulta eminentemente cambiaria y financiera, tiene también el objetivo de atender el frágil cuadro político e institucional por el acelerado deterioro en que había ingresado la coalición de gobierno.Sumar dólares en cantidad en el Banco Central no sólo vendrán a dar respuesta a la necesidad de obtener estabilidad cambiaria y, por lo tanto, intentar desplegar una estrategia de reducción de la inflación y mejorar los ingresos de los sectores populares, sino también buscará garantizar que el gobierno del Frente de Todos pueda culminar su mandato en diciembre de 2023 y entonces abrir una ventana de oportunidad electoral para el oficialismo en las próximas elecciones.Tras este doble objetivo político, Massa, con el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se presentó en sociedad planteando los cuatro ejes de gestión:Respecto al primer punto aseguró que cumplirá la meta de 2,5% de déficit fiscal sobre el Producto Interno Bruto (PIB) establecida en el acuerdo con el FMI. Las metas macroeconómicas comprometidas con el Fondo por el ahora exministro de Economía, Martín Guzmán, fueron el motivo principal del comienzo de la muy fuerte crisis política en el gobierno de Alberto Fernández.Primero, se produjo la renuncia a la jefatura del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de Máximo Kirchner, hijo de Cristina Fernández de Kirchner. Después, se extendió a la oposición a las condiciones macroeconómicas fijadas en el acuerdo por parte de la propia CFK, quien representa el mayor caudal electoral del Frente de Todos.En línea a la misión de ordenar las cuentas fiscales, Massa anunció que no se utilizarán Adelantos del Tesoro (emisión de dinero que envía el Banco Central a la Administración Central por lo que resta del año) y que no se incorporarán más trabajadores a dependencias del Estado.También informó el régimen de reducción de subsidios a las tarifas de los servicios de luz, gas y agua. Detalló que 4 millones de hogares argentinos renunciaron a usar los subsidios, y entre los casi 10 millones de hogares que sí pidieron el subsidio se promoverá el ahorro de consumo. Massa lo dijo del siguiente modo: "No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta más subsidio se lleva".Por qué Cristina Fernández de Kirchner acepta lo que antes no aprobabaEn un escenario político y financiero crítico, con riesgo de descontrol cambiario, desborde de la tasa de inflación y colapso político, la opción de Massa como ministro, que incluye el combo de medidas económicas con elenco propio de colaboradores, constituyó la apuesta política de CFK.Esta jugada tiene varios objetivos. El primero, aspirar a que el mandato del gobierno del Frente de Todos culmine en fecha, instancia que sectores de la derecha política local quieren evitar con la ambición de que está vez sea un gobierno peronista en democracia el que abandone la Casa Rosada antes de tiempo. Tienen el deseo de borrar de ese modo a CFK del escenario político, además de alentar la persecución judicial contra ella.Después, en caso de lograr tranquilizar las principales variables económicas y cambiarias, con la consiguiente reducción de la inflación y mejora del poder adquisitivo de los sectores populares, mantener ciertas chances electorales del oficialismo en los comicios presidenciales, con Massa siendo el candidato para el 2023.Y, finalmente, si la recomposición política y económica no alcanza para triunfar en las presidenciales, al menos contribuir a preservar espacios de poder en el Congreso y en varias provincias, en especial en la de Buenos Aires que es la más importante.Corridas cambiarias y falta de dólares en el Banco CentralEl desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía es, en última instancia, la carta política del Frente de Todos para ordenar lo que estaba fuera de foco: la coordinación de un área clave de cualquier gobierno.El contexto de corrida cambiaria, agotamiento del stock de reservas en el Banco Central y tasas de inflación muy elevadas son el marco de la urgencia política.La secuencia de intervención del Plan Massa quedó expuesta entonces de la siguiente manera:Gira por EEUU para conseguir dólaresLa primera misión internacional de Massa como ministro tendrá a Nueva York y Washington como destino para buscar esos dólares. Durante su paso por EEUU planea entrevistarse con funcionarios del FMI, Departamento del Tesoro, Banco Mundial y el BID.En relación con los organismos multilaterales de créditos, buscará asegurar la continuidad de la asistencia del Banco Mundial, que prometió un desembolso inmediato de 200 millones de dólares.El equipo económico de Massa apuesta a aumentar las reservas del Banco Central con más exportaciones, fomentar inversiones productivas exportadoras, con incremento del turismo receptivo y con préstamos de bancos y organismos internacionales.Sumar dólares es la clave para que funcione el esquema político y económico diseñado a partir de los profundos cambios que en estas semanas se aplicaron en el funcionamiento del gobierno de Alberto Fernández. En caso contrario, el resultado será otro intento fallido de la coalición peronista en el poder.

